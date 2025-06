Vihreiden Krista Mikkonen: Metso-ohjelmaan esitetty tavoitetaso ei riitä luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi

METSO-ohjelman seurantatyöryhmän valmistelumuistio METSOn tavoitteista ja toimenpiteistä uudelle ohjelmakaudelle 2026–2040 valmistui tänään.

“Esitys uusista METSO-tavoitteista on riittämätön. Se ei vasta metsäluonnon köyhtymisen pysäyttämiseen eikä Suomen kansainvälisiin luontositoomuksiin. Positiivista on METSO-ohjelman laajentaminen Pohjois-Suomeen, missä sijaitsee paljon suojelun tarpeessa olevia arvokkaita metsiä. Laajennus ei kuitenkaan näy pinta-alatavoitteissa eikä rahoituksessa. Tavoitteeksi asetettu 50 000 hehtaaria vuoteen 2030 on liian vähän eikä edes siihen ole varattu rahoitusta. Valtion metsien osalta esitys on täysi floppi, sillä esitys ei ole tuomassa uutta metsää suojelun piiriin. Hallitusohjelman kirjaus valtion vanhojen metsien suojelusta petetään jälleen,” kommentoi Mikkonen.

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on parantaa metsäisten luontotyyppien ja metsälajien tilaa sekä suojelutasoa vapaaehtoisen suojelun kautta.

“Metso on yksi keskeisimpiä instrumentteja, joita Suomi käyttää luontokadon pysäyttämiseksi. Siksi tulevan Metso-kauden tavoitteiden ja resursoinnin tulisi olla tuntuvasti edellistä korkeammalla tasolla. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, missä lukuisat yksityiset maanomistajat haluaisivat metsänsä suojelun piiriin, mutta valtiolla ei ole rahaa ostaa alueita eikä edes riittävästi ihmisiä käsittelemään hakemuksia,” sanoo Mikkonen.

Mikkonen muistuttaa myös valtion vanhojen metsien suojelun vesitetystä päätöksestä, joka asettaa hallituksen ympäristöpolitiikan riman matalalle.

“Orpon hallituksen päättämät satumetsäkriteerit vuotavat myös tähän esitykseen, sillä pohjoisen metsiä saa suojeluun vain niillä kriteereillä. Tämä nostaa kynnystä suojelulle jättäen valtavan määrän luonnoltaan arvokasta metsää suojelun ulkopuolelle. Orpon hallituksen vanhojen metsien kriteerit eivät nauti minkäänlaista tieteellistä hyväksyntää,” summaa Mikkonen.

Mikkosen mukaan tavoitetaso metsien suojelemisessa Etelä- ja Keski-Suomessa tulisi olla paljon korkeampi.

“Etelä- ja Keski-Suomen metsien osalta tulisi tavoitella 10 % suojelutasoa. Ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja puolueet olivat lähes yksimielisiä tästä tavoitteesta. Kuten eriävän mielipiteen jättäneet ympäristöjärjestöt huomauttavat, esitetyllä tasolla tämän tavoitteen saavuttaminen veisi 100 vuotta. Emme voi odotella näin pitkään luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi,” päättää Mikkonen.