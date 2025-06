Pitkä prosessi päätökseen: Vaasan Sähkön hinnankorotus vuonna 2022 on loppuun käsitelty

Kuluttaja-asiamies vei keväällä 2023 muun muassa Vaasan Sähkön vuonna 2022 tekemän hinnankorotuksen markkinaoikeuden arvioitavaksi kolmen kieltovaatimuksen kera. Markkinaoikeuden päätös tuli puolitoista vuotta myöhemmin, ja ratkaisu oli kuluttaja-asiamiehen kaikkien vaatimusten hylkäys.



Kuluttaja-asiamies tyytyi tuolloin kahden kieltovaatimuksen osalta markkinaoikeuden päätökseen hyväksyen, että Vaasan Sähköllä oli peruste tehdä hinnankorotus syksyllä 2022. Ratkaisun perusteella oli myös selvää, ettei esimerkiksi prosentuaalista korotuskattoa voi soveltaa sähkönmyynnissä.

Tärkeä päätös, joka vaikuttaa laajasti myytäviin sähkösopimuksiin

Korkeimmalle oikeudelle esitetty valituslupahakemus koski yhtä periaatteellista kysymystä: edellyttääkö sähkömarkkinalaissa ja sähkönmyyntiehdoissa mainittu olosuhteiden olennainen muutos hinnankorotusperusteena sitä, että sähkönhankintakustannusten muutos vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajille ilmoitettua hinnankorotusta.

Nyt korkein oikeus ilmoitti, ettei valituslupaa myönnetä asiassa. Näin ollen Vaasan Sähkön osalta pitkä prosessi on ohi. Markkinaoikeuden mukaan hinnankorotus tehtiin vuonna 2022 sopimusehtojen ja lain mukaisesti, eikä jatkossakaan ole tarvetta jälkikäteen osoittaa hankintakustannusten lopullista suuruutta suhteessa mahdollisiin hinnankorotuksiin.

- Sähkönmyynti on kilpailtu vähittäismarkkina, joka antaa hinnoittelun osalta suojaa kuluttajille, koska sähkösopimus on vapaasti valittavissa. Sen lisäksi kuluttajilla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kahden viikon irtisanomisajalla, muistuttaa toimitusjohtaja Stefan Damlin.

- Päätökset selkeyttävät toimintakenttää, ja ennakkopäätöksenä tämä on sähkönmyyjille – ja kuluttajille – tärkeä, toteaa Damlin.

- Sähkönmyynnissä hankintakustannukset selviävät kokonaisuudessaan vasta jälkikäteen, kun kulutus on jo toteutunut. Hinnoitteluvaiheessa voidaan vain ennustaa niitä. Jos lähtökohtana olisi se, että hinnanmuutoksen tulee vastata tulevaisuudessa toteutuvia hankintakustannuksia, muuttaisi se oleellisesti alamme toimintamahdollisuuksia, ja sen myötä tarjolla olevia sähkösopimustyyppejä, päättää Damlin.