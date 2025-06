Työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi toukokuussa kasvuaan Pirkanmaalla

Aurinkoahven uhkaa vesistöjemme monimuotoisuutta – älä levitä haitallista vieraslajia 17.6.2025 08:55:31 EEST | Tiedote

Aurinkoahven on vieraslaji, jonka poistaminen vesistöistä on hyvin haastavaa. Laji ei leviä itsekseen, vaan ihmisen avustuksella. Sen levittäminen on kiellettyä ja uhka luonnon monimuotoisuudelle.