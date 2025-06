Yrityskaupat jälleen piristymässä, mutta Trumpiin liittyvä epävarmuus pysäyttää osan kaupoista

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n tänä keväänä tekemän kyselytutkimuksen (ks. liite) mukaan peräti 80 prosenttia ammattimaisista yritysostajista aikoo ostaa tai myydä yrityksen 12 kuukauden kuluessa. Muutos on selkeä, sillä vielä viime vuonna vastaava luku oli 70 prosenttia.

Kiinnostus on siis korkealla, mutta samaan aikaan peräti 72 prosenttia vastaajista kokee, että talouden epävarmuus on merkittävin yrityskauppojen toteutumisen este. Yrityskaupan asiantuntija, Evershedsin M&A Director Henri Falck näkee muutoksen varovaisuutena:

“Kaikkein eniten epäröintiä aiheuttaa nyt presidentti Donald Trump ja hänen tullisotansa, jonka vaikutuksia on vaikea ennakoida. Myyntiprosessit pitenevät ja voivat mennä jopa jäihin varsinkin silloin, jos kaupan kohteena on iso, jollain tapaa USA:han kytköksissä oleva yritys. Pienemmissä yrityskaupoissa vaikutuksia ei juuri huomaa.”

Ostajat hakevat kasvua Pohjoismaista

Kyselytutkimuksen mukaan ostajien tärkein tavoite (82 % vastaajista) on kasvu ja he arvostavat liiketoiminnassa ennakoitavuutta. Sitä löytyy Henri Falckin mukaan edelleen esimerkiksi pohjoismaisesta B2B-palveluliiketoiminnasta, johon kuohunta USA:ssa ei niin suoraan vaikuta.

Hyvä esimerkki tällaisesta kasvuhakuisesta ostajasta on teollisuuden teknisiin palveluihin erikoistunut Elcoline Group. Se on jo vuosikymmenen ajan kasvanut 40 prosentin vuosivauhdilla ja tavoittelee 250 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2028 mennessä. Varkaudessa perustettu yritys on ostanut useita saman alan toimijoita, viimeksi Maintpartner Ab:n Ruotsista sekä Fortumin turbiini- ja generaattoripalvelut Suomesta, Ruotsista ja Saksasta.

Elcolinen hallituksen puheenjohtaja ja perustajakaksikon toinen jäsen Jere Räisänen korostaa, että ostaminen on usein sekä nopea että kustannustehokas tapa vastata suurten asiakkaiden tarpeisiin ja samalla hankkia uusia asiakkaita.

“Me haluamme olla paikallisessa markkinassa vahvin tekijä. Usein liiketoiminnan ostaminen kannattaa, koska muuten joutuisimme investoimaan ihan älyttömän paljon enemmän aikaa ja rahaa, jos lähtisimme toimintaa alusta asti itse rakentamaan”, Jere Räisänen huomioi.

Lisätiedot: