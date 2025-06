Päijät-Hämeen hyvinvointialueen etäpalvelut ja niiden vaikutus vihreään siirtymään on esillä keskustelufestivaaleilla Suomi-areenassa

Työikäiset ja ikääntyneet päijäthämäläiset hyödyntävät sosiaali- ja terveydenhoidossa digi- ja etäpalveluja jo kirkkaasti valtakunnan keskiarvoa enemmän. Työikäisistä 96 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 89 prosenttia asioi sähköisesti tai etäpalvelujen kautta, kun valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat 85 ja 78 prosenttia. Lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella digitaalisten palvelujen käyttöä seurataan, laatua arvioidaan ja myös kehitetään kansallisesti vertailtuna erittäin hyvin. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuluvan vuoden tilastoista.



Päijät-Hämeessä esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa sähköiset apuvälineet ja digitaaliset toimintatavat ovat olleet käytössä jo ensimmäisten joukossa. Hyötyjä saa niin asiakas, henkilöstö kuin koko hyvinvointialue.



Tukiäly on yksi kotiin vietävissä palveluissa hyväksi havaittu apuväline. Tukiälyn tietoaltaaseen kerääntyy dataa käyntikirjauksista, mittauksista, laboratoriotuloksista ja lääkkeistä. Myös lääkeautomaateista, turvalaitteista, etämittauslaitteista ja sensoreista tallentuu tietoa. Lisäksi tukiäly nostaa esiin asiakkaan voinnin muutoksia herätteinä, jotka vastuuhenkilöt käsittelevät ja ohjaavat tarvittaessa kotihoidon tarkistettaviksi.



Myönteisiä ympäristövaikutuksia digitaaliset palvelut tuovat fyysisen matkustamisen vähentymisenä ja resurssitehokkuuden lisääntymisenä. Myös paperittomuus on etuna. Ympäristöä rasittavat energiankulutus ja hiilijalanjälki laitteiden valmistuksesta, elektroniikkajätteestä ja ohjelmistopäivityksistä.



Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnianhimoinen ympäristöohjelma ja kymmenvuotinen Luontoaskel terveyteen -ohjelma ovat kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämisen pohjana. Ohjelmien toteutuksessa on mukana useita päijäthämäläisiä organisaatioita yliopistotasolta kaupunkeihin ja kuntiin.



Päijät-Hämeen hyvinvointialue esillä Suomi-areenalla torstaina 26.6. klo 14-14.45



Digiä kaikille? Vihreä siirtymä ja etäpalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Eetunaukion lava, Itäpuisto 4



Järjestäjinä:

Pohjoismainen hyvinvointikeskus, Pohjoismaiden ministerineuvosto

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluratkaisut lisääntyvät nopeasti kaikissa Pohjoismaissa. Digitalisaatio on tärkeä edellytys pohjoismaisen hyvinvointimallin laadun säilyttämiselle, mutta mitkä ovat näiden palvelujen kestävyysvaikutukset? Etäpalvelut herättävät helposti näkemyksiä puoleen ja toiseen, mutta oikein käytettyinä niistä on monenlaista hyötyä. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen hiljattain julkaisemassa raportissa esitellään moniulotteista tutkimusta niiden kestävyysvaikutuksista.



Puhujina:

Riitta-Maija Hämäläinen

kestävän kehityksen päällikkö

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kai Koivumäki

toiminnanjohtaja

Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Helinä Melkas

professori

LUT-yliopisto

Janne Pesu

erityisasiantuntija, ryhmäpäällikkö

Suomen ympäristökeskus