Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Lamminnevan tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 300 metrin kokoisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan joko hankealueen länsipuolta Seinäjoen sähköasemalle tai itäpuolelle hankealueesta rakennettavalle suunnitteilla olevalle uudelle Fingridin sähköasemalle. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kolme.

Kuulemisessa saatiin 15 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa erityisesti hankkeen ja sen sähkönsiirron vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä ekologisiin yhteyksiin. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat muiden hankkeiden ja sähkönsiirtoreittien yhteisvaikutukset.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävämmät vaikutukset kohdistuvat linnustoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja eläimistöön. Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta todennäköisesti aiheutuvien merkittävien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tuulivoimaloiden määrää tulee ensisijaisesti vähentää aluetta supistamalla. Alueen supistaminen edesauttaa usean eri vaikutustyyppiin kohdistuvien vaikutusten vähentämistä. Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella myös matalampien voimaloiden vaikutusta maisemaan.

Sähkönsiirtovaihtoehdon SVE1A toteutuminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Paukanevan Natura-alueen (FI08000035) suojelun perusteena oleville luontotyypeille.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/lamminnevatuulivoimaYVA.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.