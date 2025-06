Sateiset ja koleat säät ovat pitäneet kaakon leväesiintymät vähissä

Pintavesien lämpötilat viileällä tasolla ja levätilanne rauhallinen

Järvilämpötilat ovat yleisesti kaakossa 16–19 astetta viileimpien sisävesien ollessa alle 15-asteisia. Rannikkoalueellamme lämpötilat ovat tästäkin muutaman asteen viileämpiä.

Kansalaishavaintojen perusteella juhannusviikonloppuna havaittiin muutama yksittäinen, vähäinen tai kohtalainen sinileväesiintymä muun muassa Saimaan Haapaveden ja Simpelejärven alueella. Levähaitat näillä alueilla ovat todennäköisesti loppuneet alkuviikolla.

Koko alkukesä on mennyt viikoittain seurattavien kaakon sisävesipaikkojen osalta ”ei sinilevää" -havainnoilla Lappeenrannan Haapajärveä lukuun ottamatta. Rannikkoasemillakin vain neljällä havaintopaikalla on ollut yhden viikon ajan lievä tai kohtalainen leväesiintymä, mutta lähiviikkoina on riski myös haittojen esiintymiselle, mikäli sääolot muuttuvat lähiviikkojen aikana sinilevän kasvulle suotuisiksi.

Suomenlahdella on riski lähiviikkojen aikana laajempiin ja pitkäkestoisempiin levähaittoihin. Virolahtea lukuun ottamatta kuluvalla viikolla sinileviä on kaakon rannikkoalueella ollut vain vähän eikä epävakaisten sääolojen takia sinileväesiintymiä ole ollut havaittavissa satelliittikuvista eikä merivartioston rannikkovalvonnan yhteydessä.

Järvialueellamme sinilevätilanne on edelleen maltillinen ja ajankohdan keskiarvoon verrattuna hyvinkin hillitty. Vain rehevimmät järvet oirehtivat. Viikoittain seurattavista paikoista sinilevää on Haapajärven lisäksi ollut ainakin Simpelejärven rehevimmillä osilla. Voimakkaat ja pitkäkestoisimmat järvien levähaitat ilmaantuvat usein loppukesällä kaikkein rehevimpiin järviin.

Järviin ja rannikkovesiin kulkeutuneet valunnat voivat lisätä leväriskiä sään lämmetessä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tänään 26.6.2025 julkaiseman sinilevätiedotteen mukaan satelliittihavainnot eivät kehnon sään takia täydennä niukkaa sinilevien tilannekuvaa, mutta kauppalaivojen automaattihavaintojen perusteella sinilevämäärä on ollut lievästi koholla ainakin läntisellä Suomenlahdella.

Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä Kaakkois-Suomen alueella on tehty juhannusviikolla, mutta tänä juhannuksena havainnot jäivät puuttumaan. Kovat rankkasateet ovat kuitenkin kuljettaneet järvien päällysvesiin kohtalaisesti ravinteita, joten seuraava lämmin ja tyyni sääjakso voi saada aikaan kohtalaisia leväesiintymiä jossain vaiheessa heinäkuuta. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Levätilannetta voi seurata myös satelliittikuvista

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittihavaintojen avulla kartoitetaan Itämeren pintaleväkukintoja sekä rannikkovesien ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sameutta, a-klorofyllipitoisuutta, näkösyvyyttä ja humuspitoisuutta. TARKKA-palvelusta voi käydä katsomassa myös levätilannetta, mikäli pilvet eivät rajoita satelliittihavainnointia.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Kaakkois-Suomen ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järvi-meriwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteitä emme valitettavasti voi ottaa vastaan.