Vihreiden Tynkkynen osallistuu Budapest Prideen: hyökkäys yksiä vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan

Euroopan vihreät osoittavat täyden tukensa lauantaina 28.6. järjestettävälle Budapest Pridelle. Tapahtumaan osallistuu lukuisia vihreitä kansanedustajia kansallisista ja Euroopan parlamentista – Suomesta eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Suomen ensimmäinen avoimesti sateenkaarivähemmistöön kuuluva kansanedustaja Oras Tynkkynen.

”Elämme aikaa, jolloin ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta haastetaan ympäri maailmaa – myös Euroopassa. Tehtävämme on puolustaa perusoikeuksia autoritäärisiltä johtajilta ja ääriliikkeiltä kaikkialla. Hyökkäys yksien oikeuksia vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan”, Tynkkynen toteaa.

Unkari kielsi tänä vuonna Pride-tapahtumat perustuslain muutoksella ja uudella lailla, jotka

pohjautuvat vuonna 2021 säädettyyn homopropagandalakiin. Euroopan komissio on vienyt Unkarin homopropagandalaista EU-tuomioistuimeen, ja Suomi on tehnyt komissiota tukevan väliintulon.

”Unkarin Pride-kielto on räikeässä ristiriidassa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa, eikä sitä siksi tule noudattaa. Kielto on kuitenkin vain uusin askel huolestuttavalla tiellä, jolla pääministeri Viktor Orbán on pitkään suistanut maataan syvemmälle autoritarismiin. Euroopan komission pitää puuttua määrätietoisesti perusoikeuksia ja vapauksia häikäilemättä rikkoviin päätöksiin – ja ottaa käyttöön riittävät vastatoimet”, Tynkkynen katsoo.

Kokoontumis- ja sananvapaus koskee kaikkia eurooppalaisia – myös Unkarissa. Kansalaisten

perusoikeudet on turvattu niin EU:n perusoikeuskirjassa, EU:n perussopimuksissa, Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa kuin EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. EU:n julkisasiamies Tamara Ćapeta on ratkaisuehdotuksessaan 5.6. todennut, että Unkarin homopropagandalaki on eurooppalaisen lainsäädännön vastainen.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on muistuttanut, että marssiminen oikeuksien puolesta on perusvapaus. Hän on vaatinut Unkaria sallimaan Priden järjestämisen.

”Autoritääristen johtajien ja äärioikeiston pelikirjaan kuuluu hyökätä aina ensin vähemmistöjä kuten sateenkaari-ihmisiä vastaan. Vapauksien murentaminen ei kuitenkaan koskaan jää siihen. Turkin, Venäjän ja monien muiden maiden esimerkit osoittavat, että jos hyökkäyksiä vähemmistöjä vastaan katsotaan läpi sormien, kukaan ei lopulta ole turvassa”, Tynkkynen muistuttaa.

Tynkkynen on tavoitettavissa Budapestissa lauantaina 28.6. haastatteluja varten. Suurten

väkimäärien takia mobiiliverkot voivat ajoittain ruuhkautua, joten jos et tavoita soittamalla, jätä soittopyyntö tekstiviestillä.