Jätekuljetukset olivat jälleen viranomaisten tehotarkkailussa Hämeessä

Hämeen ELY-keskus ja Hämeen poliisilaitos järjestivät neljän tunnin mittaiset yhteisratsiat jätekuljetusten valvomiseksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä kesäkuussa. Riihimäellä ja Lahdessa tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljetettavina olleiden jätteiden ja kuljetuksiin liittyvien asiapapereiden tarkastus.

Jätekuljetusten valvontaa tehtiin nyt neljännen kerran ELY-keskuksen ympäristövalvonnan ja poliisin yhteistyönä. Tulosten perusteella yhteistyötä ja tämän kaltaisia valvontaiskuja ja -teemoja tullaan jatkamaan. Vuoden 2026 alusta lukien valvonta kuuluu valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle.

Jätelain noudattamisessa puutteita

Valvonnassa tarkastettiin 26 kuljetusajoneuvoa. Jätelain noudattamisessa havaittiin puutteita 9 tarkastetuista kuljetuksista. Valvonnassa havaittiin puutteita jätteen kuljettajien tietämyksestä jätelain rekisteröintivelvoitteesta ja jätelaissa mukana pidettäväksi määrätyistä asiakirjoista. Liittymisvelvollisuutta jätehuoltorekisteriin ei tunnettu, jätehuoltorekisteriote ei ollut kuljetuksessa mukana, tai se ei ollut ajantasainen, ja kuljetuksessa oli myös muita jätelajeja kuin jätehuoltorekisteriotteessa oli merkittynä. Epäkohtia havaittiin myös jätteen siirtoasiakirjoissa. Poliisin pääpainopisteinä olivat ajo- ja lepoajat, kuormaus (kuorman varmistaminen, ylikuormat), asiakirjat ja liikennekelpoisuus.

Jätelain velvoitteet jätteen ammattimaiselle kuljettamiselle ja välittämiselle

Jätelain (646/2011) 94 § koskee jätteen ammattimaista kuljettamista tai sen välittämistä. Toimijoiden toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun, joka voi törkeissä tapauksissa olla huomattavakin. Jätelain 131 §:n mukaan laiminlyöntimaksua on velvollinen maksamaan muun muassa jätteen kuljettaja, joka laiminlyö jätelain 98 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää mukanaan otetta jätehuoltorekisteristä. Sitä edeltää kuitenkin aina viranomaisen kehotus laiminlyönnin korjaamisesta. Laista piittaamaton ja toistuvasti ympäristölle tai terveydelle aiheutettu merkittävä vaara tai haitta voi johtaa jopa siihen, että jätekuljettajan hyväksyntä jätehuoltorekisteristä voidaan peruuttaa.

Jätelain mukaan jokaisen jätettä ammattimaisesti kuljettavan on rekisteröidyttävä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin toimittamalla hakemus ELY-keskukselle. Rekisteröintivelvollisia ovat myös ammattimaiset kuljettajat, jotka kuljettavat muiden kuormien ohessa jätteitä. Jätteeksi luetaan käytöstä poistetut esineet tai aineet, jotka viedään jätettä vastaanottavalle taholle, kuten jäteasemalle tai maankaatopaikalle. Hakemuksen perusteella ELY-keskus tekee päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Päätöksen liitteenä tulee jätehuoltorekisteriote, joka tulee olla aina mukana jätettä kuljetettaessa ja esittää pyydettäessä viranomaiselle. Rekisteröintivelvollisuus ei ole uusi velvoite, sillä aikaisemman lainsäädännön perusteella (jätelaki 1072/1993) tuli jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta ilmoittaa jätetiedostoon lääninhallitukselle.

Jätteen siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallista jätettä, POP-jätettä, saostus- ja umpisäiliölietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia sekä muuta rakennus- ja purkujätettä kuin pilaantumatonta maa-ainesta. Siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus on lähtökohtaisesti jätteen haltijalla. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on. Siirtoasiakirja on laadittava jo otettaessa jäte kuljetukseen ja se on oltava mukana jätteen kuljetuksen aikana. Siirtoasiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle kuljetuksen päätyttyä. Siirtoasiakirja on laadittava sähköisenä ja tietojen on oltava koneluettavassa muodossa ja luettavissa jätteen siirron aikana. Siirtoasiakirjan tiedot on aina tallennettava SIIRTO-rekisteriin.

Valvonta on osa laajempaa ympäristönsuojelutyötä

Hämeen ELY-keskus hoitaa jätteenkuljettajien rekisteröitymisen sekä jätteenkuljetusten jätelain mukaista SIIRTO-rekisterivalvontaa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Jätekuljetusten valvonta liittyy laajempaan harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan. Tavoitteena on taata muun muassa hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen ja yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun.

Lisätietoa jätteen kuljettamisesta

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen perusteella oikeus ottaa kuljetettavakseen kyseistä jätettä. Jätehuoltorekisterin tietopalvelusta osoitteesta jatehuoltokompassi.fi voi kuka tahansa tarkistaa, onko yritys hyväksytty jätteen kuljettajaksi, ja onko kyseinen jäte hyväksytty kuljetettavaksi.

Jätehuoltorekisteristä ja siihen hakeutumisesta löytyy tietoa ja ohjeita ympäristö.fi:n verkkosivuilta

Laki vaatii tiettyjen jätteiden kuljetuksista siirtoasiakirjan. Lisätietoja siirtoasiakirjasta ja SIIRTO-rekisteristä löytyy ympäristö.fi:n verkkosivulta Siirtoasiakirja – ilmoita tiedot SIIRTO-rekisteriin (ymparisto.fi)