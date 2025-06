Datakonsultointiyhtiö Epicaliin merkittävä sijoitus - Mandatum Asset Management vauhdittamaan Epicalin kasvua

Epical on yksi Pohjoismaiden johtavista palveluntarjoajista puhtaasti datakonsultointiin keskittyvien yritysten markkinassa. Sen palvelut ja osaaminen tukevat asiakkaiden datan hallintaa, hyödyntämistä ja suojaamista. Yhtiöllä on kymmenen toimipistettä Ruotsissa ja Suomessa ja yli 400 asiakasta eri toimialoilta, sisältäen merkittäviä asiakkuuksia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Epicalin liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja se työllistää noin 400 digiasiantuntijaa. Sijoituksen myötä Epical pyrkii vahvistamaan nykyistä palvelutarjoamaansa entisestään.

Rahoituskierros on kooltaan yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on merkittävä askel Epicalin kasvutarinassa, sillä investointi mahdollistaa kasvun kiihdyttämisen Pohjoismaissa. KPY, joka tällä hetkellä omistaa Epicalin kokonaisuudessaan, jatkaa sijoituksen toteutuessa yhtiön toisena pääomistajana myös rahoituskierroksen jälkeen.

Epical hakee kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillaan



Momentum-strategiansa mukaisesti KPY hakee tytäryhtiöilleen omistuksellisia kumppanuuksia tähdäten yhdessä muiden omistajien kanssa tehtävään kasvuun, kehittymiseen ja siten arvonnousuun. Kumppanuus Mandatumin kanssa tukee tätä strategiaa ja vahvistaa Epicalin kasvumahdollisuuksia.

“Epical on kehittynyt voimakkaasti, ja sijoitus kertoo yhtiön potentiaalista. Näemme, että Epicalilla on ainutlaatuinen rooli datavetoisen liiketoiminnan kehittämisessä. Erikoistuneella asiantuntemuksellaan Epical tuottaa asiakkaidensa liiketoimintaan todellista arvoa. Olemme iloisia, että voimme nyt vauhdittaa yhtiön kasvua sen omistajapohjaa laajentamalla. Epicalilla on kirkas tulevaisuuteen katsova strategia, ja Mandatum on kumppani, jonka kanssa meillä on hyvät edellytykset mahdollistaa Epicalin kasvu ja kehittyminen”, kertoo KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

”Tekoälyn ja datan mullistaessa lähes jokaista toimialaa yhä useampi yhtiö tarvitsee datakonsultointia. Onkin hienoa päästä vauhdittamaan Epicalin seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä KPY:n kanssa. Epical on hyvissä asemissa kasvua ajatellen. Yhtiössä työskentelee joukko erittäin arvostettuja asiantuntijoita ja sillä on sitoutunut ja kokenut johto. Tavoitteenamme on auttaa Epicalia vahvistamaan asemaansa alan johtavana toimijana – sekä asiakkaiden silmissä että tavoiteltuna työnantajana”, kertoo Mandatum Asset Managementin Head of Private Equity Alexander Antas.

“Olemme innoissamme, että Mandatumista on tulossa Epicalin omistaja yhdessä KPY:n kanssa. Sijoitus osoittaa luottamusta tarjoamaamme kohtaan ja myös meihin organisaationa, mistä voimme olla ylpeitä. Epicalilla on vahva asema oman segmenttinsä asiantuntijana, ja uskomme, että yhteistyön myötä voimme vahvistaa tätä entisestään. Odotamme kasvua kaikilla liiketoiminta-alueillamme Ruotsissa ja Suomessa, ja näemme mahdollisuuksia myös muilla Pohjoismaiden markkinoilla. Suunnitelmiimme kuuluvat myös mahdolliset yritysostot”, sanoo Epicalin toimitusjohtaja Märit Sareyko.

Yli 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö. KPY on merkittävä suomalainen työllistäjä ja elinkeinoelämän vaikuttaja, jonka omistusyritykset toimivat laajasti eri puolilla Suomea ja myös kansainvälisesti.

KPY:n visiona vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka kuuluu Suomen arvostetuimpiin menestyjien kasvuympäristöihin. Tätä toteutetaan kahden strategialinjan kautta: Momentum-strategiassa omistetaan monipuolisesti kannattavan kasvun yhtiöitä, Nova-strategian keskiössä ovat infrastruktuuriomistukset. KPY:n portfolioon kuuluvat Epical, Novapolis, Voimatel, Gebwell, Osuma Henkilöstöpalvelut ja Tietokeskus. www.kpy.fi

Epical on pohjoismainen datakonsultointiyritys, joka on erikoistunut muun muassa dataan ja analytiikkaan, tietoturvaan, sovelluksiin ja integraatioihin. Yhdessä 400 digiasiantuntijamme kanssa tuemme ja mahdollistamme asiakkaidemme datan hallinnan, hyödyntämisen ja suojaamisen. Näemme vastuullisen datan hyödyntämisen tehokkaana työkaluna, jolla voidaan aikaansaada positiivisia muutoksia maailmassa. Se auttaa ratkaisemaan asiakkaidemme ja yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia. www.epicalgroup.com

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille. Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. mandatum.fi/konserni