Pelastusviranomainen muistuttaa tulentekoilmoituksesta

Jokaisen kansalaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalovaaran ja vahingon välttämiseksi. Tulensytyttäjä vastaa aina seurauksista. On tärkeää huomioida, että erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat puutarhajätteen polttamisesta levinneitä tulipaloja.

Ennen tulen sytyttämistä on myös varmistettava Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta, onko maastopalovaroitus voimassa. Jos varoitus on voimassa, avotulen teko on aina kiellettyä.

Pelastusviranomainen voi aina keskeyttää sellaisen toiminnan, josta on välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara.

Taajama-alueella kokonaan kielletty

Pirkanmaalla kaikkien kuntien taajama-alueilla on kaikenlaisten puutarhajätteiden polttaminen kielletty.

Puutarhajätettä ovat esimerkiksi risut, hakkuutähteet ja lehdet. Näiden avopoltto nuotiolla ja myös tynnyrissä tai muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty. Kielto määräytyy alueellisten jätehuoltomääräysten perusteella.

Puutarhajätteen polttaminen haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella risuja, lehtiä ja muuta puutarhajätettä voi polttaa, kun maastopalovaroitus ei ole voimassa, mutta polttamisessa on oltava erityisen huolellinen ja varovainen.

Tulenteosta laaditaan pelastuslaitokselle tulentekoilmoitus, jos polttamisesta aiheutuu runsasta savumuodostusta. Ilmoitus tehdään pelastuslaitoksen verkkosivuilla sähköisen asiointipalvelun kautta. Ennen tulen sytyttämistä on maastopalovaroituksen ja ilmoituksen lisäksi huomioitava, että tulentekoon on maanomistajan lupa. Tulta ei saa tehdä rakennusten ja sähköjohtojen läheisyyteen eikä tulta saa koskaan jättää vartioittamatta. Tuuli voi yltyä äkisti ja tuli voi karata todella nopeasti.

Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta ja mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Onkin tärkeää muistaa tehdä lopuksi huolellinen sammutus ja varmistaa, ettei tuli pääse leviämään maapohjan kautta.

On myös otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille. Jos puutarhajäte on hivenenkin kosteaa, savua muodostuu paljon. Naapureilta kannattaa kysyä asiaa jo etukäteen. Sammutusvälineitä tulee varata lähistölle jo ennen sytytystä tulen leviämisen estämiseksi. On hyvä laittaa valmiuteen esimerkiksi puutarhaletku.

Kompostoiminen hyvä keino

Polttamisen sijaan ympäristö- ja jätehuoltoviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle.

Erityisen tärkeää on huomioida, että ympäristö- ja jätehuoltomääräykset kieltävät kokonaan jätteiden polttamisen niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Jos siis aikoo hävittää puutarhajätettä polttamalla, on huomioitava, ettei mukana ole roskia, kuten muovia tai rakennusjätteitä.

Mökkeilijöiden kannattaa myös tarkastaa mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kuin asuinkunnassa. Kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava myös ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselle. Se voi olla myös kokonaan kiellettyä joissain kunnissa.

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset voit tarkistaa kunnan tai jätehuoltoyhtiön verkkosivuilta.