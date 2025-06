Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Epilepsiapotilaan apuna on nyt digitaalinen hoitopolku

Epilepsian digipolku on tällä hetkellä käytössä noin 30 päijäthämäläispotilaalla.

- Epilepsiahoitaja voi aktivoida polun käyttöön potilaille, joiden seuranta on neurologian poliklinikalla erikoissairaanhoidossa. Alkuvaiheessa olemme suunnanneet palvelua noin 16-65-vuotiaille, joiden tilanteeseen polku voi tuoda hyötyä, kertoo polkua kehittänyt asiantuntijasairaanhoitaja Minna Aalto.



Vastasairastuneille epilepsiahoitaja avaa polun ensimmäisellä infokäynnillä. Jo hoidossa oleville polku avataan potilaan yhteydenoton tai epilepsiakontrollin yhteydessä.



- Polusta on potilaalle pitkäaikainen hyöty, sillä se jää hänen käytettäväkseen senkin jälkeen, kun hoito erikoissairaanhoidossa päättyy ja siirtyy omaan sote-keskukseen. Ainoastaan kiireettömän viestinvaihdon mahdollistava ominaisuus sulkeutuu.



Potilaat käyttävät polkua Päijät-Sote-sovelluksessa joko matkapuhelimella tai omalla tietokoneellaan. Toimintaperiaate poluissa on kutakuinkin samanlainen potilasryhmästä riippumatta. Tyypillisesti polut auttavat ennaltaehkäisemään pitkäaikaissairauden puhkeamista tai auttavat hallitsemaan jo olemassa olevan taudin etenemistä.



Digihoitopolku on saanut potilailta varsin myönteisen vastaanoton



- Potilaat ovat olleet kiinnostuneita polun sisältöön tutustumisesta ja kiireettömän viestinvaihdon mahdollisuudesta. Sähköinen kohtauspäiväkirja on herättänyt kiinnostusta ja tyytyväisyyttä. Vain muutama potilas on kokenut, ettei halua polkua vielä toistaiseksi käyttöönsä.

Polun infosisältö palvelee potilaita, sillä sieltä on helppo löytää vastauksia mieleen tuleviin kysymyksiin. Näin se vähentää tarvetta ottaa yhteyttä poliklinikalle takaisinsoittopalvelun kautta.



- Sähköiset kohtausmerkinnät näkyvät myös hoitavassa yksikössä, jossa kontrollien yhteydessä lääkäri tai hoitaja voi tarkistaa kohtaustilannetta, eikä potilaan tarvitse tuoda paperista kohtauspäiväkirjaa mukanaan. Ajan mittaan kiireettömissä asioissa mahdollisuus viestin vaihtoon todennäköisesti vähentää tarvetta soittaa poliklinikalle.



Aallon mielessä on vastasairastuneelta potilaalta äskettäin saatu palaute.



-Hänestä polun materiaali on selkeää ja helposti löydettävää. Potilas odottaa parhaillaan ensimmäistä käyntiään minulle. Tiedon tarpeen vuoksi aukaisin hänelle polun jo soiton yhteydessä, jotta hän pääsee tutustumaan ja etsimään varmasti pätevää tietoa.





Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käytössä olevat digihoitopolut



Diabeteksen digihoitopolku

Epilepsian digipolku

Purentavaivojen ja suun omahoidon digihoitopolut



Kuulonkuntoutuksen itsehoitopolku

Rintasyöpä digipolku

Uniapnea digipolku



IBD digipolku

Raskausdiabetes digipolku (käytössä myös neuvolassa)​

Synnytyspelko digipolku​



Lihavuusleikkaus digipolut (kolmen polun kokonaisuus)​

Suolistosyöpäseulonnan digipolku​

ADHD-lääkehoidon seurannan digipolku​

Raskausajan digipolku​

Työikäisten digipolku

Vammaispalvelun digipolku