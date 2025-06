Vihreiden Krista Mikkonen: Hallitukselta tarvitaan nyt ilmastotekoja eikä vastuunpakoilua

Sofia Virta: Puolustusmenojen kasvattaminen on perusteltua – sitä ei kuitenkaan tule rahoittaa tavalla, joka heikentää kokonaisturvallisuutta tai hyvinvointivaltiota 18.6.2025 14:45:00 EEST | Tiedote

EMBARGO KUNNES PUHE ON PIDETTY Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta painotti puolustusselontekoa käsittelevässä ryhmäpuheessaan, että Venäjä on vakava uhka, jota vastaan Euroopan ja Suomen on kyettävä kaikissa tilanteissa puolustautumaan. Virta totesi puolustusmäärärahatason kasvattamisen olevan perusteltua mutta painotti, että sitä ei voi rahoittaa tavalla, joka heikentää kokonaisturvallisuutta tai hyvinvointivaltiota. Hän vetosi Ukrainan tuen kasvattamisen puolesta, koska Suomen ja Euroopan tulevaisuuden kannalta Ukrainan kohtalo on kriittisen tärkeä.