Etelä-Savon maaseudun kulttuuri vahvistuu EU:n maaseuturahoituksella

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kulttuuria, joka luo kunnille, kylille ja alueille erityisesti pehmeitä kilpailukykytekijöitä: yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, osallisuutta, koettua elämänlaatua, ilmapiiriä, fiilistä ja viihtyvyyttä sekä positiivista mielikuvaa ja mainetta. Tutkimukset osoittavat, että taide- ja kulttuuriosallistuminen vahvistaa hyvinvointia sekä mielenterveyttä. Tällä on yhteys hyvään koettuun terveyteen ja pidempään eliniänodotteeseen.

Kulttuurilla ja sen rahoituksella on pehmeiden kilpailukykytekijöiden lisäksi tärkeä rooli myös alueiden ja kuntien elinvoimalle, vetovoimalle ja kilpailukyvylle. Kulttuuri ja luovat alat ovat merkittävä työllistäjä ja omana toimialanaan tuottavat suoria vaikutuksia alueen ja kansantaloudelle. Esimerkiksi festivaalin, museon tai kulttuuritapahtuman kävijät käyttävät paikkakunnan palveluita, joista syntyy suoraa matkailutuloa alueelle.

Juurevaa kulttuuria maaseudulla -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta EU:n maaseuturahoituksen tärkeydestä kulttuurin edistämisessä. Etelä-Savossa nostetaan esiin rahoitusta saaneita kohteita läpi kesän.

Leader-ryhmät merkittävässä roolissa koko Suomen kulttuurielämän hyväksi

EU:n maaseuturahoituksella on Leader-ryhmien kautta edistetty laajasti paikallista kulttuuritoimintaa. Etelä-Savon Leader-ryhmien Veej'jakajan ja SavonLuotsi Leaderin kautta rahoitettu lukuisia erilaisia toimenpiteitä ja kohteita. Paikallisen kulttuurin tukeminen ja vahvistaminen näkyy muun muassa Savonlinnan maaseutualueilla, jossa on tallennettu järvisaariston historiaa sähköiseen ja äänikirjamuotoon, Rantasalmella on kehitetty kulttuuritapahtumia ja musiikkia levytyspilotin muodossa. Sulkavalla on järjestetty paikallishistoriaa ja käsityöperinnettä esiin tuovia hankkeita ja Mikkelin maaseutualueilla on tuotu kulttuuriperintöä digitaalisesti esiin sekä järjestetty yhteisöllisyyttä tuovia tapahtumia.

– Etelä-Savon kulttuuristrategian mukaan kulttuurinen osallisuus ja kulttuurihyvinvointi kuuluvat olennaisena osana hyvään elämään. Leaderin tukemat kulttuurihankkeet ponnistavat paikallisista olosuhteista: luonnosta, ihmisistä ja paikallisen kulttuurin ilmenemismuodoista, elinkeinoista ja elämäntavoista. Tuemme ja vahvistamme siis paikallisten yhteisöjen ja laajemmin koko yhteiskunnan resilienssiä paikallisista lähtökohdista, kertoo Sini Yläsaari SavonLuotsi Leaderista.

Taiteen edistämiskeskuksen juuri julkaistun selvityksen mukaan taide, kulttuuri ja luovat alat huomioidaan kaikissa Suomen 53 Leader-ryhmän strategioissa. Monissa strategioissa korostuvat kyläkulttuuri tapahtumineen sekä paikallinen kulttuuriperintö, jotka sopivat luontevasti maaseudun ja kylien kehittämistoimintaan.

Leader-ryhmät myös myöntävät EU:n maaseuturahoitusta esimerkiksi Nuoriso Leader-hankkeille, joiden rahoitus tulee yleensä kunnilta. Myös näissä hankkeissa kulttuuri on esillä.

EU:n maaseuturahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät ympäri Suomen.