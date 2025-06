Taiteen ja kulttuurin rahoitusleikkaukset vaikuttavat kaikkialla Suomessa – tuore katsaus tarkentaa kuvaa valtion tuen muutoksista

Valtio on tehnyt vuosille 2024 ja 2025 hallitusohjelman mukaisesti leikkauksia valtionavustuksiin. Suomen Kulttuurirahasto tilasi Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporelta katsauksen, joka luo ajantasaisen näkymän taiteenalojen yhteisöjen ja vapaan kentän sekä tapahtumien valtionavustusten muutoksiin vuosien 2023 ja 2025 välillä. Katsaus kuvaa lisäksi taiteen ja kulttuurin valtionosuuksien muutoksen samalla aikavälillä.

”Taiteen ja kulttuurin rahoitusleikkauksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia alueiden elinvoimaan, työllisyyteen sekä alueelliseen kulttuuritarjontaan. Leikkaukset ovat herättäneet laajaa keskustelua, mutta tarkempi alueellinen näkymä on puuttunut. Nyt julkaistu katsaus lisää ymmärrystämme leikkausten kohdentumisesta ja niiden seurauksista. Samalla se on erinomainen esimerkki kulttuuripoliittisen tutkimuksen tärkeydestä”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

Taiteen ja kulttuurin merkittävin budjettiluokka (29.80) on pienentynyt 76 miljoonaa euroa eli noin 12 % vuodesta 2023 vuoteen 2025. Vähennyksestä 2,6 miljoonaa kohdistui esittävän taiteen valtionosuuksiin, noin 600 000 euroa musiikin valtionosuuksiin ja noin 270 000 euroa museoiden valtionosuuksiin. Yhteisötoimijoille ja muulle vapaalle kentälle suunnattuja valtionavustuksia (ml. festivaaliavustukset) leikattiin vuodesta 2023 vuoteen 2025 noin viisi miljoonaa euroa. Luvut eivät sisällä kaikkia mahdollisia valtionavustuksia.

Hallituskauden aikana tehdyillä leikkauksilla on vaikutuksia kaikkialla Suomessa, mutta ne kohtelevat alueita eri tavoin.

“Kulttuuri on osa kestävää elämää, ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksien tulisi toteutua kaikkialla maassamme. Selvitys osoittaa, kuinka leikkaukset eivät ainoastaan heikennä kulttuuritarjontaa, vaan myös kaventavat ihmisten mahdollisuuksia kokea kulttuuria. On selvää, että ylisektoriaalisen yhteistyön rooli mahdollistajana tulee kasvamaan tulevaisuudessa”, Pettersson sanoo.

Erot eri maakuntien tilanteessa näkyvät, kun tarkastellaan yhteisöavustuksen saajien lukumäärää. Esimerkiksi Kymenlaaksossa rahoituksen saajia on yksittäisiä, kun taas Uudellamaalla satoja. Uudellamaalla pelkkä ilman rahoitusta jääneiden yhteisöjen määrä on suurempi kuin seuraavaksi suurimpien maakuntien saajien lukumäärä yhteensä.

Pohjois-Karjala on ainoa maakunta, johon kohdennettu summa on kasvanut. Suurimmat euromääräiset leikkaukset ovat osuneet Uudenmaan maakuntaan (4,3 miljoonaa euroa), mutta suhteellisesti eniten on leikattu Etelä-Pohjanmaalta ja Kymenlaaksosta (8 %).

Katsaus ja visualisointi Cuporen verkkosivuilla

Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Cuporen verkkosivuilla. Dynaamisen visualisoinnin kautta rahoituksen muutoksia on mahdollista tarkastella myös tarkemmalla tasolla, esimerkiksi maakunnittain tai avustustyypeittäin.

Lue katsaus tästä: https://www.cupore.fi/uutishuone/katsaus-taiteen-ja-kulttuurin-vapaan-kentan-rahoitusleikkauksiin-ja-niiden-alueelliseen-kohdentumiseen/

Tarkastele visualisointia tästä: https://www.cupore.fi/tiedonvisualisoinnit/kulttuurin-ja-taiteen-valtionavustukset/

