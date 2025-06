Teija Ojankoski nimetty vaikuttamaan Euroopan unionin asumisratkaisuihin

Euroopan unioni on vahvistamassa rooliaan asumisen kysymyksissä. Lautakunnan työ on osa EU:n vastausta kasvavaan asuntokriisiin, joka nostaa asumisen hintaa ja luo asunnottomuutta eri puolella Eurooppaa. Asumisen neuvoa-antavan lautakunnan perustamisen lisäksi EU on nimennyt europarlamentaarikoista asuntokriisin erikoisvaliokunnan sekä asuntokomissaarin. Asuntokomissaari Dan Jørgensen avasi lautakunnan ensimmäisen kokouksen 30. kesäkuuta.

”Arvostan suuresti nimitystä ja mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa ajankohtaiseen ja koko Eurooppaa koskettavaan teemaan. Suomessa asuntopolitiikka on ollut keskeinen osa hyvinvointivaltion perustuksia. Esimerkiksi asunnottomuuden vähentämisessä ei oltaisi näin pitkällä ilman valtion tukemaa asuntorakentamista”, kertoo Ojankoski ja jatkaa “Suomella on paljon annettavaa EU:ssa, kun unioni vahvistaa rooliaan asumisen asioissa. Samalla on tärkeä varmistaa, että EU:n toimet tukevat täällä tehtävää työtä ja vahvistavat järjestelmää, joka on monilta osin toiminut esimerkillisesti”.

Laaja kokemus asumisesta ja kaupunkikehityksestä taustalla

Lautakuntaan haettiin 15 korkean tason asiantuntijaa antamaan riippumattomia politiikkasuosituksia. Nimitykset tehtiin yli 250 hakijan joukosta ja perustuivat henkilökohtaiseen kokemukseen asumisesta, kiinteistöalasta ja kaupunkikehityksestä. Asiantuntemusta etsittiin esimerkiksi sosiaalisesta ja kohtuuhintaisesta asumisesta sekä asunnottomuudesta.

Ojankoskella on pitkä historia asumisen ja kaupunkikehityksen parissa. Ennen Y-Säätiötä hän toimi VAV-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli Vantaan kaupungin asuntotoimen johtajana kahdeksan vuoden ajan. Ojankoskella on taustaa myös kaupunkitutkimuksesta, ja hän on koulutukseltaan filosofian tohtori Turun yliopistosta.