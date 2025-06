Maatilojen investointi-into piristynyt Keski-Suomessa

Työttömyys toukokuussa 13,2 prosenttia 25.6.2025 08:01:40 EEST | Tiedote

Keski-Suomessa oli toukokuun lopussa 16 694 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 721 (11,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Työttömistä työnhakijoista oli toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 877, joka on 100 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 796, joka on 91 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.