Strand ja Wickström: Joddbölen kehitys Inkoossa on strategisesti tärkeää koko Suomelle

– Joddbölen kehitys ei ole vain paikallinen hanke – se on osa Suomen vihreää siirtymää ja teollisuuden uudistumista. Hallitus seuraa hankkeen etenemistä tarkasti. Eri puolella Suomea on paljon hankkeita, ja tärkeintä olisi saada vielä useampi niistä Inkoon hankkeen lailla etenemään, panostaen kestävään kasvuun ja työllisyyteen, toteaa ministeri Strand.

Strand korostaa, että Joddbölen vahvuuksia ovat syväsatama, kehittyvä sähköverkko ja suunnitteilla oleva vetyputki, jotka yhdessä luovat ainutlaatuisen alustan teollisille investoinneille. Hallitus on jo osoittanut sitoutumisensa alueeseen rahoittamalla Satamatien ja Tähtelän tien risteysten parantamista.

Wickström painottaa, että alueellinen yhteistyö on nyt vahvistumassa – kunnat ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä uusien investointien houkuttelemiseksi. Hän muistuttaa, että valtion tuki on ratkaisevaa erityisesti pienemmille kunnille, jotka eivät voi kantaa suuria taloudellisia riskejä yksin.

– Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus rakentaa Länsi-Uudestamaasta kestävän teollisuuden edelläkävijä. Fortum on jo ilmoittanut haluavansa houkutella uusia toimijoita Joddböleen. On tärkeää, että katsomme aluetta kokonaisuutena – Joddbölen kehitys hyödyttää myös Raaseporia, Hankoa, Siuntiota, Lohjaa ja Kirkkonummea. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, jotta voimme turvata lähipalvelut ja elinvoiman tulevaisuudessa, Wickström päättää.

