Nopeusnäyttötaulut paljastavat huolestuttavia piirteitä taajamien ajonopeuksissa

Nopeusnäyttötaulut liikenneturvallisuuden tukena

ELY-keskuksella on käytössä useita siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joiden avulla pyritään kiinnittämään autoilijoiden huomio ajonopeuksiin. Nopeusnäyttötaulut ovat olleet käytössä vuodesta 2020, ja ne sijoitetaan yleensä kuukaudeksi kerrallaan liikenneturvallisuuden kannalta riskikohteisiin.

Näyttötaulut asetetaan taajamamaisiin liikenneympäristöihin, joissa on suojateitä, kouluja, liikennemäärä yli 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa, paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä sekä alhainen nopeusrajoitus (30–50 km/h). Taajama-alueelle tultaessa ajonopeuksia ei aina lasketa riittävästi, jolloin nopeusnäyttötaulu havahduttaa kuljettajan laskemaan nopeustasoa taajaman nopeusrajoituksen mukaiseksi. Tällä parannetaan erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

ELY-keskuksella on 65 kappaletta 40 km/h nopeusrajoitusalueella pidettäviä nopeusnäyttötauluja ja 26 kappaletta 50 km/h alueelle tarkoitettuja tauluja. Näyttötaulut on sijoitettu taajamien maanteille ympäri Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Nopeusnäyttötaulut kiertävät joka vuosi pääosin samoissa kohteissa samoihin vuodenaikoihin. Koulujen lähettyvillä olevissa kohteissa mittaukset on toteutettu koulujen lukukausien aikana. Mittaustuloksia kertyy vuositasolla huomattava määrä, vuonna 2024 oli yhteensä n. 2,3 miljoona mittausta.

Huolestuttavia ajonopeuksia taajamissa

Nopeusnäyttötauluista saatujen mittaustulosten mukaan monet eivät noudata taajamissa asetettua nopeusrajoitusta.

40 km/h alueilla 15 % ajoneuvoista ajoi yli 52 km/h

50 km/h alueilla 15 % ajoneuvoista ajoi yli 58 km/h

Suurimmat nopeusrajoituksen ylitykset ovat olleet yli 100 km/h:ssa

Pienetkin nopeusrajoitusten ylitykset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen

Ajonopeuden ja onnettomuusriskin välinen yhteys on laajasti tutkittu ja tilastollisesti merkittävä. Useat tutkimukset osoittavat, että ajonopeuden kasvu lisää sekä onnettomuuden todennäköisyyttä että sen vakavuutta, vaikka onnettomuusriski on yksittäisen kuljettajan näkökulmasta arvioituna pieni. Nopeuden kasvaessa kuljettajan havaintoaika lyhenee ja jarrutusmatka pitenee, millä on merkitystä esim. suojatiellä jalankulkijaa väistettäessä.

Taajamien erityispiirteet korostavat varovaisuutta

Erityisesti taajamissa ajonopeuksien pienetkin muutokset voivat vaikuttaa onnettomuuden vakavuuteen, erityisesti kun autoilija törmää jalankulkijaan tai pyöräilijään. Törmäysnopeuden muutos 40 km/h:sta 50 km/h:iin lisää jalankulkijan tai pyöräilijän kuoleman todennäköisyyttä 30 prosentista 70 prosenttiin. Lasten ja iäkkäiden kestokyky on pienempi, ja siten riski kuolla törmäystilanteissa on vieläkin suurempi.

Taajamissa onkin erityisen tärkeää, että ajonopeudet pysyvät alhaisina ja nopeusrajoitusten mukaisina.

Tulosten hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä

Saatuja mittaustuloksia hyödynnetään kuntien liikenneturvallisuustyössä sekä tienpidon suunnittelun lähtötietoina ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinnassa. Ongelmallisiin kohteisiin voidaan toteuttaa myös pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi hidasteita, saarekkeellisia suojateitä tai suojatien huomiovaloja.

Myös poliisi hyödyntää tuloksia liikennevalvonnan suunnittelussa.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207