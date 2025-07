“Tämä on tosissaan uudenlaista” - hiilidioksidia betoniin säilövä Carbonaide palkkasi järjestelmäarkkitehdikseen it-konkarin

Betonin päästöjä huomattavasti vähentävän menetelmän kehittänyt joensuulainen startup Carbonaide on nimittänyt ohjelmistoinsinööri Kurre Ståhlbergin vastaamaan yhtiön it-järjestelmän kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta.

Ståhlberg siirtyi Carbonaidelle vanhusten hoivapalveluita tarjoavan Gubben CTO:n tehtävästä. Aiemmin hän on tehnyt kansainvälistä uraa muun muassa markkinointiteknologiahtiö Supermetricsillä ja Nokian lisenssikumppanilla Immersionilla.

Carbonaidella Ståhlbergin titteli on founding engineer eli hän vastaa hyvin itsenäisesti alkuvaiheessaan olevan yhtiön it:n kehityksestä.

“Käytännössä pystyn nykyaikaisilla työkaluilla ja teknologioilla tekemään itse tämän meidän järjestelmän ensimmäisen version”, Ståhlberg sanoo.

Järjestelmälle onkin jo tilausta, sillä betonituotevalmistaja Lakka ottaa Carbonaiden tekniikan käyttöönsä tehtaallaan Joensuussa ensi vuoden alkupuolella.

Carbonaiden menetelmässä betonin ympäristökuormitusta vähennetään teollisessa prosessissa lisäämällä betonituotteisiin niiden kovetusvaiheessa hiilidioksidia. Betoniin imeytyessään hiilidioksidi karbonisoituu eli kivettyy, jolloin se jää betoniin säilöön ja samalla korvaa sementtiä sidosaineena.

Betonin valmistuksen hiilidioksidipäästöt johtuvat nimenomaan sementin valmistuksesta, eli mitä vähemmän sementtiä, sitä vihreämpää betonia. Betoniteollisuus yksinään vastaa kahdeksasta prosentista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, eli puhtaammalle tuotannolle on todellinen tarve.

Ståhlbergin tehtävänä on koodata pilvipalvelualusta, jolla betonituotteiden valmistajat voivat valvoa ja hallinnoida karbonisointiprosessia ilman tarvetta mennä kovetustiloihin. Järjestelmässä voidaan myös säätää kuinka paljon lopputuotteessa on hiilidioksidia.

“Haastavinta tässä on saada teollisen tuotannon OT-järjestelmät yhteen pilvipalvelun kanssa”, Ståhlberg kertoo.

Carbonaidella oli kaksi selkeää vetovoimatekijää, joita Ståhlberg ei pystynyt vastustamaan.

“Olen aina tykännyt uusien juttujen tutkimisesta ja oppimisesta. Carbonaide on ensimmäinen teollinen työpaikkani, ja se on todella kiinnostavaa. Tämä on tosissaan uudenlaista.”

Toinen motivaatiotekijä löytyy hyvin läheltä.

“Yhdeksänvuotias poikani ei ole koskaan ollut työjutuistani niin innostunut kuin kertoessani, että me laitetaan hiilidioksidia betoniin. On todella merkityksellistä, jos pystymme vähentämään betonin hiilidioksidipäästöjä maailman mittakaavassa edes kokonaisia prosentteja.”

Carbonaiden CTO Niina Haapasalo arvostaa erityisesti Ståhlbergin laajaa kokemusta ohjelmistoalalta.

“Meille on tärkeää rakentaa yhteisö, joka pystyy yhdistämään kunnianhimoisen teknologian kehittämisen ja konkreettisen vaikuttavuuden teollisessa mittakaavassa. Kurren erittäin monipuolinen kokemus ohjelmistokehityksestä ja järjestelmien arkkitehtuurista ja kädet saveen -asenne tekevät hänestä juuri oikean henkilön meidän tiimiin”, Haapasalo sanoo.

Carbonaiden menetelmä mahdollistaa näihin päiviin asti hyvin konservatiisena säilyneen betoniteollisuuden välttämättömän muutoksen.

“Olemme rakentamassa jotain täysin uutta: digitaalista infrastruktuuria, joka tukee niin asiakkaitamme kuin omaa kasvustrategiaamme. Kurre auttaa tekemään visioistamme totta. On ihan mahtavaa saada hänet meidän matkalle mukaan”, Haapasalo sanoo.