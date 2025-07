Lillbacka tekee historiansa suurimman koneinvestoinnin – valmistuskapasiteetti moninkertaistuu

Lillbackan uusi Correa Fox on 2-palettijärjestelmällä varustettu portaalijyrsinkone. Yritys valmistaa koneella letkuliitinpuristimien runkoja, jotka ovat puristimien tärkeimpiä yksittäisiä komponentteja. Koneessa on kaikki miehittämättömään käyttöön tarvittavat ominaisuudet, mikä moninkertaistaa Lillbackan valmistuskapasiteetin. Uudella jyrsinkoneella tiettyjen puristinrunkojen kohdalla tuotantoajat laskevat jopa kolmannekseen entisestä.

Lillbacka on läpi historiansa valmistanut kaikki kriittiset komponenttinsa itse.

”Kone lisää komponenttituotantomme omavaraisuusastetta ja tuo siihen merkittävää joustavuutta.

Jyrsinkoneen hankinta on ensimmäinen vaihe pitkän aikavälin investointiohjelmassamme, jonka päätarkoituksena on tukea kykyämme vastata asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa”, kertoo liiketoimintajohtaja Mika Luopajärvi.



Vuoden alussa käyttöönotettu kone on paitsi tehokas, myös tarkka. Asiakkaille investointi tuleekin näkymään nopeampien toimitusaikojen lisäksi myös entistäkin korkeampana laatuna.

Konehankinnat vahvistavat kotimaisen teollisuuden tulevaisuutta

Suomalaisittain kokoluokaltaan harvinainen investointi on panostus paitsi tuotannon tehokkuuteen ja asiakastarpeiden täyttämiseen, myös työhyvinvointiin. Nykyaikainen Correa Fox on ergonominen ja käytettävyydeltään hyvä. Konetta on räätälöity siten, että se vie tehtaan lattialla mahdollisimman vähän tilaa, mikä tuo sujuvuutta työympäristöön. Investointi onkin suunniteltu vahvassa yhteistyössä kahden Lillbackan kokeneen koneistajan kanssa. Tekniikan osalta hanketta on vienyt eteenpäin komponenttivalmistuksen päällikkö Johannes Tyni.

”Oikean koneen valinta oli kahden vuoden prosessi, ja vertailujen kautta onnistuimme löytämään tarpeisiimme sopivan ratkaisun”, Tyni kertoo ja huomauttaa, että merkittävät konehankinnat vahvistavat eteläpohjalaisen teollisuuden tulevaisuutta:



”Esimerkiksi meillä pääsee nyt jo työskentelemään muun muassa 3D-tulostuksen ja CAM-ohjelmoinnin parissa nykyaikaisella konekannalla, ja uskommekin, että huippuluokan työstökoneen kaltaiset investoinnit lisäävät aloittelevien koneistajien kiinnostusta alaa kohtaan.”



Lillbackan uusi Correa Fox on tällä hetkellä käyttöönottovaiheessa. Tuotanto on jo käynnissä, ja uuden koneen kaikki ominaisuudet saadaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.



”Hanke on ollut meille merkittävä monellakin mittapuulla, ja olemme iloisia, että kilpailukykymme jatkossakin turvaava investointiohjelma on käynnistynyt onnistuneesti”, Luopajärvi päättää.