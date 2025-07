Veden vähyyttä Keski-Suomen järvissä

Vähävetisen kevään jälkeen maakunnan vedenpinnat ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta pysytelleet reilusti keskiarvojen alapuolella. Vaikka viime viikon isot vesisateet nostivat vedenpintoja osilla järvistä, ollaan yleisesti jopa kymmeniä senttejä alle keskiarvojen. Pitkiä sadejaksojakaan ei ole ollut mikä olisi nostanut vedenpintoja koko maakunnan alueella tai isommilla järvillä.

Pohjavesivarannot noudattelevat paljolti pintavesien tilaa ollen joko keskimääräisiä tai hieman sen alle. Myös pohjavesien muodostumisessa auttaisivat pidemmät sadejaksot.

Pintaveden lämpötila on virallisilla mittauspaikoilla noin +15 C astetta, mikä on pari astetta tavanomaista kylmempää. Veden lämpötila on 2000-luvulla ollut vain viitenä vuotena tänä ajankohtana tätä kylmempää. Lämpötila mitataan joka päivä aamulla kello kahdeksan, joten lämpiminä päivinä se saattaa vielä hieman nousta päivän mittaan.

Järven nimi Havaintopaikan sijainti Ero ajankohdan keskiarvoon 30.6.2025 (cm) Muurasjärvi Pihtipudas +4 Saanijärvi Pihtipudas -17 Kolima Viitasaari -16 Kärnäjärvi Viitasaari -26 Kivijärvi Kivijärvi -10 Vuosjärvi Kannonkoski -27 Muuruejärvi Kannonkoski -26 Keitele Viitasaari -29 Kyyjärvi Kyyjärvi -6 Pääjärvi Karstula -14 Karankajärvi Karstula -23 Kalmarinjärvi Saarijärvi -24 Saarijärvi Saarijärvi +19 Summasjärvi Saarijärvi -14 Lannevesi Saarijärvi -2 Pyhäjärvi Saarijärvi +9 Kiimasjärvi Äänekoski +32 Vatianjärvi Laukaa -25 Saraavesi Laukaa -7 Konnevesi Konnevesi -15 Kynsivesi Laukaa -16 Leivonvesi Laukaa -12 Kuuhankavesi Hankasalmi -4 Armisvesi Hankasalmi -5 Kuusvesi Laukaa -8 Lievestuoreenjärvi Laukaa -11 Leppävesi Jyväskylä -9 Päijänne Jyväskylä -11 Palokkajärvi Jyväskylä -1 Muuratjärvi Muurame -7 Saarijärvi Korpilahti +3 Ala-Kintaus Petäjävesi +2 Petäjävesi Petäjävesi -5 Pälämä Jämsä +6 Suontee Joutsa -7 Pihlajavesi Keuruu -16 Keurusselkä Mänttä -22

Seuraa reaaliaikaisia vedenkorkeuksia Keski-Suomesta:

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/KSU.htm