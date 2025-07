Helsinki-areenan nimeksi tulee Veikkaus Arena

Yhteistyö on jatkoa aiemmin tänä vuonna julkistetulle uutiselle, jossa kerrottiin Live Nationin allekirjoittaneen 20 vuoden vuokrasopimuksen hallin operoinnista.

Vuonna 1997 avattu Helsinki-areena on 15 500 hengen areena, joka on ollut yksi Suomen keskeisimmistä tapahtumapaikoista konserteille, urheilulle ja kulttuurille. Helsinki-areena on ollut suljettuna vuodesta 2020, pois lukien sen lyhyeksi jäänyt uudelleenavaus vuonna 2021. Arenan poissaolo on jättänyt merkittävän tyhjiön Suomen live-tapahtumille. Toimiessaan täydellä teholla se toi Helsingin alueelle yli 100 miljoonan euron vuosittaisen taloudellisen hyödyn.

Valtion omistama peliyhtiö Veikkaus tarjoaa rahapelejä, elämyksiä ja viihdettä vastuullisuutta ja pelaajien hyvinvointia painottaen. Helsinki-areenan nimisopimus heijastaa yhtiön halua tukea live-tapahtumia ja rikastuttaa pääkaupunkiseudun kulttuurielämää.

Mukana arjessa ja juhlassa

Yhteistyön julkistus osuu hetkeen, jolloin livemusiikki elää vahvaa nousukautta Euroopassa. Veikkaus Arenalla on kaikki edellytykset nousta Pohjoismaiden johtavaksi kansainvälisten kiertueiden ja brändikumppanuuksien tapahtumapaikaksi.

- Arena on pääkaupunkimme sydän ja korkeatasoisten tapahtumien keskus. Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee kokemaan sen monipuolisen kulttuuri-, urheilu- ja viihdetarjonnan. Veikkaus haluaa aktiivisesti edistää ja mahdollistaa näitä elämyksiä yhdessä Live Nationin kanssa, kertoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

- Haluamme olla vahvasti mukana suomalaisten arjessa viihteen, urheilun, kulttuurin ja niihin liittyvien tapahtumien kautta. Arena on erinomainen paikka tarjota näitä elämyksiä asiakkaillemme pääkaupungissa. Yhteistyössä Live Nationin kanssa mahdollistamme maailmanluokan live-viihdettä Helsingissä, sanoo Veikkauksen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen.

Yhdessä parempaa yleisökokemusta

- Tämä yhteistyö on merkittävä virstanpylväs Helsinki-areenan palauttamisessa kansainvälisen liveviihteen ytimeen. Veikkauksen vahvat juuret ja johtava rooli kotimarkkinassa tekevät siitä täydellisen kumppanin juuri tähän hetkeen.

Yhdessä voimme kehittää yleisökokemusta ja tukea alueen kasvua, sanoo Therése Liljedahl, Live Nationin kansainvälisten kumppanuuksien johtaja.

- Arenan uudelleenavaaminen ja kumppanuus Veikkauksen kanssa on merkittävä hetki koko Pohjoismaiden tapahtumakentälle. Veikkaus Arena tulee houkuttelemaan kansainvälisiä huipputason kiertueita ja vahvistaa entisestään Suomen asemaa livemusiikin kärkimaana, jatkaa Live Nationin EMEA-alueen tapahtumapaikkatoimintojen johtaja Tom Lynch.

Live Nation jatkaa myös yhteistyötä pitkäaikaisen kumppaninsa Hartwallin kanssa arenan ruoka- ja juomatarjoiluiden osalta.

Veikkaus Arena avautuu syyskuussa 2025, ja ensimmäisistä tapahtumista ja konserteista tullaan tiedottamaan pian. Myös arenan mahdollisesta urheilukäytöstä käydään keskusteluja.