Uusi EU-direktiivi ensimmäistä kertaa koetuksella – Greenpeace kohtaa fossiilijätin tänään oikeudessa Alankomaissa

2. heinäkuuta 2025, Amsterdam, Alankomaat – Greenpeace International on haastanut Energy Transfer -energiayhtiön oikeuteen hyödyntäen uutta sananvapautta puolustavaa anti-SLAPP-direktiiviä.[1] Kyseessä on vastaisku Energy Transferin Greenpeacea vastaan nostamalle perusteettomalle SLAPP-kanteelle. SLAPP-oikeuskanteet (Strategic Lawsuit Against Public Participation) ovat suuryritysten häirintätarkoituksessa käyttämä väline hiljentää kriittiset äänet. Yhdysvaltalainen energiayhtiö Energy Transfer vaatii Greenpeace Yhdysvalloilta ja Greenpeace Internationalilta yli 660 miljoonan dollarin korvauksia osallistumisesta rauhanomaisiin mielenosoituksiin vuonna 2016. Alkuperäiskansojen johtamissa mielenosoituksissa vastustettiin Pohjois-Dakotan alkuperäiskansojen maille rakennettavaa Dakota Access -öljyputkea. Oikeusprosessi on vielä kesken.

“Energy Transferin hyökkäys mielenosoitusoikeutta vastaan on hyökkäys meidän kaikkien sananvapautta vastaan. Mutta emme aio taipua pelottelun edessä. Greenpeace Internationalin Alankomaissa nostama edistyksellinen anti-SLAPP-oikeusjuttu on vasta alkua taistelussa miljardöörien ja fossiilijättien käyttämää pelottelutaktiikkaa vastaan – taktiikkaa, jolla pyritään vaientamaan heihin kohdistuva kritiikki. Tässä on kyse jostain äärimmäisen tärkeästä, nimittäin ihmisten oikeudesta vaatia saastuttavia yhtiöitä vastuuseen aiheuttamastaan tuhosta”, kommentoi Mads Christensen, Greenpeace Internationalin pääsihteeri.

Tänään alkava oikeudenkäynti on ensimmäinen koetinkivi Euroopan uudelle lainsäädännölle. Huhtikuussa 2024 käyttöönotetun direktiivin [2] tarkoitus on suojella toimittajia, aktivisteja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja sananvapautta SLAPP-taktiikalta, jota suuryritykset, kuten fossiilijätit, käyttävät vaientamaan epämieluisat vastalauseet. [3]

“Oikeudenkäynti raivaa tietä pelotteluun perustuvien kanteiden torjumiselle Euroopassa sekä ulkopuolella. Energy Transferin Greenpeace Internationalia vastaan nostamat kanteet ovat täydellinen esimerkki juuri sellaisista väärinkäytöksiin perustuvista oikeustoimista, joilta anti-SLAPP-direktiivin on tarkoitus suojella. Vetoamalla EU:n anti-SLAPP-direktiivin tarjoamiin suojatoimiin Greenpeace International kieltäytyy hyväksymästä sitä, että varakkaat fossiiliyhtiöt, kuten Energy Transfer, voisivat pelottelemalla horjuttaa sananvapauden kaltaisia perusoikeuksiamme”, toteaa Amy Jacobsen, Greenpeace Internationalin asianajaja.

Lehdistötiedotteen julkaisuhetkellä ei ollut vielä varmaa, saapuuko Energy Transferin edustajat kuulemiseen. Seuraavaksi tuomarin on määrä sopia oikeudenkäynnin aikataulusta.

Oona Poranen, Ilmasto- ja energia-asiantuntija

oona.poranen@greenpeace.org

044 734 7837

Daniel Bengtsson, Communications Lead, Greenpeace Norden

daniel.bengtsson@greenpeace.org

+46 70 300 9510

Greenpeace International Press Desk (24h päivystys)

pressdesk.int@greenpeace.org

+31 20 718 2470

[1] Uudet EU-säännöt on laadittu vastaamaan kasvavaan ilmiöön, jossa toimittajia, tiedotusvälineitä, ympäristöaktivisteja ja ihmisoikeuspuolustajia vastaan nostetaan perusteettomia oikeusjuttuja.

Helmikuussa 2025 Greenpeace International hyödynsi ensimmäisenä Euroopan unionin anti-SLAPP-direktiiviä nostamalla kanteen Energy Transferia vastaan Alankomaiden tuomioistuimessa. Greenpeace International vaatii korvauksia kaikista vahingoista ja kuluista, joita se on kärsinyt Energy Transferin peräkkäisten, perusteettomien satojen miljoonien dollarien arvoisten kanteiden seurauksena Greenpeace Internationalia ja Greenpeace Yhdysvaltoja vastaan.

[2] EU:n jäsenvaltioilla on 7. toukokuuta 2026 asti aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään, mutta Alankomaiden hallitus on ilmoittanut, että direktiiviä voidaan jo nyt soveltaa maan nykyisten oikeudellisten puitteiden nojalla.

EU Member States have until 7 May 2026 at the latest to transpose the rules into their national laws, but the Dutch government has indicated that the Directive’s protections can already be applied under existing Dutch legal frameworks.

[3] Myös suuret öljy-yhtiöt Shell, Total ja Eni ovat viime vuosina nostaneet SLAPP-kanteita Greenpeacen eri toimijoita vastaan. Osa näistä kanteista on pysäytetty onnistuneesti. Onnistumisia ovat muun muassa Greenpeacen Ranskan voitto TotalEnergiesin SLAPP-kannetta vastaan 28. maaliskuuta 2024 sekä Shellin vetäytyminen SLAPP-kanteesta Greenpeacen Ison-Britannian ja Greenpeacen Internationalin painostuksen seurauksena 10. joulukuuta 2024. Vuonna 2025 energiayhtiö Romgaz haastoi Greenpeace Romanian oikeuteen tavoitteenaan järjestön lakkauttaminen, mutta kanne vedettiin takaisin ja yhtiö määrättiin maksamaan Greenpeacen oikeudenkäyntikulut. Greenpeace Italia ja Greenpeace Alankomaat käyvät parhaillaan oikeutta italialaista öljyjätti Eniä vastaan Italiassa.