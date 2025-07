Metsäteollisuus suhtautuu EU:n ilmastotavoitteisiin toiveikkaan realistisesti

EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite määrittää kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästövähennysten kehityssuunnan. Tavoitteisiin on kirjattu 90 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin vuoteen 1990 verrattuna. Lisäksi komissio ehdottaa tavoitteeseen pääsemiseksi uusia keinoja, kuten mahdollisuutta hyödyntää EU:n ulkopuolisissa maissa tehtäviä ilmastotoimia.

Suomen metsäteollisuus tuottaa ratkaisuja, joilla voi korvata fossiilisia tuotteita, varastoida biopohjaista hiiltä sekä samaan aikaan vastata kuluttajien, teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Omat päästönsä metsäteollisuus on ajanut tehokkaasti alas. Vaikka tuotantolaitoksia on Suomessa paljon, niiden yhteenlasketut päästöt ovat alle 2 miljoonaa tonnia, ja toimialan ilmastotiekartan mukaan näköpiirissä on, että tehtaat voivat olla lähes fossiilivapaita vuonna 2035. Uusiutuvan energian osuus Suomen metsäteollisuuden tuotantolaitosten energiantuotannosta on jo 92 prosenttia.

Tätä taustaa vasten metsäteollisuus suhtautuu toiveikkaan realistisesti kunnianhimoisiin EU:n ilmastotavoitteisiin. Metsäteollisuus ry:n näkee, että Euroopan unionissa on yhtäällä velvoitettava fossiilisten päästöjen vähentämiseen ja toisaalla edistettävä puhtaita ratkaisuja, kuten metsäpohjaista biotaloutta. Kestävä, metsäpohjainen biotalous tulee integroida kiinteäksi osaksi EU:n ilmastopolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa ja kiertotaloutta. Vain tällöin biotalouden täysi potentiaali tulee käyttöön muun muassa fossiilisten raaka-aineiden korvaajana, materiaali- ja energiaomavaraisuuden turvaajana sekä osana vetytaloutta.

Metsiä koskevan ilmastopolitiikan on oltava realistista ja edistettävä metsien kasvua ja terveyttä sekä raaka-aineen saatavuutta biotalouden tarpeisiin. Metsiä koskevien ilmastotavoitteiden osalta EU:ssa on erityisen tärkeää huomioida metsänieluihin liittyvät suuret epävarmuudet. Tuhoille alttiit metsät ja ailahtelevat nielut ovat huono selkänoja ilmastotavoitteille. Sen sijaan laadukkaalla ja oikea-aikaisella metsänhoidolla on suuri merkitys sovitettaessa yhteen hiilinielujen vahvistaminen ja puun saatavuus metsäteollisuuden tarpeisiin.

On myönteistä, että komissio painottaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ilmastotavoitteiden ohella. Lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä pidetään jatkossa vahvasti esillä. Hiilivuotoriskin torjunta on edelleen tärkeää ja teollisuuden sähköistäminen keskeinen päästövähennyskeino.

- EU:n ilmastotavoite on tärkeä ja erittäin haastava. Päästövähennyksissä tulisi edetä reilussa vuosikymmenessä saman verran kuin tähän mennessä vuoden 1990 jälkeen. Jotta tavoitteiden ja realismin välille ei synny liian suurta kuilua, on tärkeää varmistaa johdonmukainen, mutta riittävän joustava ilmastopolitiikan kehikko, jonka puutteissa yrityksillä on kilpailukykyiset mahdollisuudet tuottaa kaivattuja ratkaisuja, johtaja Ville Hulkkonen Metsäteollisuus ry:stä muistuttaa.

- On varmistettava, että Suomi voi olla taloudellisesti vahva ilmastotekojen kärkimaa myös tulevina vuosikymmeninä. Jos kilpailukykyinen sähkö, puun saatavuus tai jokin muu investointiedellytys häviää, niin ilmasto- ja taloushyödyt lipuvat pois, Hulkkonen painottaa.

Lisätiedot: Ville Hulkkonen, johtaja, Metsäteollisuus ry, ville.hulkkonen (at) forestindustries.fi, 044 077 7226