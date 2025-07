Kaisa-Leena Juvonen Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtajaksi

Sota Sudanissa on jatkunut kaksi vuotta – 60 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua 14.4.2025 15:50:40 EEST | Tiedote

Sudanissa on käynnissä yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Sodan kolmannen vuoden alkaessa ihmisten tilanne Sudanissa on katastrofaalinen. Terveydenhuoltoon ja hoitohenkilöstöön kohdistetaan hyökkäyksiä. Humanitaarinen apu on riittämätöntä. Tuleva sadekausi uhkaa pahentaa tilannetta. Sodan osapuolten on mahdollistettava humanitaarisen avun toimittaminen.