Terhi Kauppi on nimitetty Nordic Bites Groupin talousjohtajaksi

Terhi Kauppi on aloittanut Nordic Bites Groupin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Nimitys on osa Nordic Bites Groupin kasvua Pohjoismaiden johtavaksi pikaruokatoimijaksi. Nordic Bites Groupista tuli Subwayn master franchise -kumppani neljässä Pohjoismaassa – Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – tänä keväänä. Tämä tarkoittaa, että jatkossa Subwayn liiketoiminnan hallinnointi, kehittäminen ja kasvu ovat yksinoikeudella Nordic Bites Groupin vastuulla näillä markkinoilla.

– Olen innoissani, että voin liittyä mukaan kehittämään ja edistämään Nordic Bites Groupin pohjoismaista kasvua. Yrityksellä ja brändillä on menestyksekäs historia ja monia uusia strategisia mahdollisuuksia. Odotan innolla yrittäjämäistä työskentelyä lahjakkaan tiimin kanssa. Erityisen mielenkiintoiseksi koen strategisen taloussuunnittelun, laajat järjestelmäkehitysprojektit ja toimimisen aitona liikekumppanina, kertoo Terhi Kauppi.

Terhi Kauppi siirtyi Nordic Bites Groupiin Evitec Solutionsista, jossa hän työskenteli talousjohtajana. Terhi Kaupilla on laaja kokemus taloushallinnosta useilta eri toimialoilta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Remedy Entertainmentin, Asiakastieto Groupin (nykyinen Enento Group), Pontoksen, First Hopin sekä Nokian taloushallinnon tehtävissä.

– Toivotamme Terhin lämpimästi tervetulleeksi Nordic Bites Groupiin. Hänellä on vaikuttava tausta talousjohtajan tehtävistä pörssi- ja kasvuyrityksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Olemme kaikki innoissamme Terhin laaja-alaisesta osaamisesta, jonka hän tuo johtoryhmäämme vahvistamaan Subwayn asemaa Pohjoismaissa, kommentoi Nordic Bites Groupin toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki.

Nordic Bites Group on aiemmin kertonut tavoittelevansa merkittävää kasvua. Tulevien seitsemän vuoden aikana yhtiö suunnittelee noin 250 Subway-ravintolan avaamista Pohjoismaissa.

Terhi Kauppi, talousjohtaja, Nordic Bites Group Oy, terhi.kauppi@nordicbites.fi

Petteri Lehtimäki, toimitusjohtaja, Nordic Bites Group Oy, petteri.lehtimaki@nordicbites.fi

