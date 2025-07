Pincho Nation avaa ensimmäisen ravintolansa Tampereella syksyllä

Pohjoismaiden suosituimpiin ravintolaketjuihin kuuluva Pincho Nation laajentaa toimintaansa Tampereelle. Uusi ravintola avaa ovensa syksyllä osoitteessa Kauppakatu 4.



Pincho Nation palkkaa Tampereelle noin 25 työntekijää. Kauppakadun ravintolan pinta-ala on noin 500 neliömetriä, ja ravintolaan tulee noin 200 asiakaspaikkaa.



Makuelämyksiä kaikista maailmankolkista samalla listalla



Pincho Nation on tunnettu tapaskokoisista annoksista ja värikkäistä juomista. Kaikkien Pincho Nation -ravintoloiden miljöö on värikäs ja ilmapiiri yhtä aikaa sekä juhlava että rento.



Ruokalista koostuu pikkuannoksista, joissa on vaikutteita eri puolilta maailmaa. Listalta voi valita esimerkiksi miniburgereita, pihviä, risottoa, bao-sämpylöitä tai lohitartaria.



Tarjolla on myös monipuolinen valikoima juomia kuten koristeellisia, ruotsalaisia "karkkijuomia", joista Pincho Nation on tullut Pohjoismaissa tunnetuksi. Juomia on sekä alkoholillisina että alkoholittomina versioina.



"Pincho Nation on ainutlaatuinen konsepti, koska ravintoloissamme asiakkaat voivat nauttia makumatkasta eri puolille maailmaa. Joskus voi olla vaikea valita esimerkiksi aasialaisen ja italialaisen ruoan välillä, mutta meillä voi nauttia molemmista”, digitaalisen markkinoinnin johtaja Caisa Lintunen kuvailee.



Tampereelta puuttuu eri maailman ruokakulttuureita yhdistävä ravintola



Lintunen arvioi, että Pincho Nationille on tilausta Tampereen ravintolakulttuurissa.



"Tampereen ravintolatarjonta on monipuolinen ja jatkuvasti uudistuva, ja tapaskulttuuri on täällä vahvassa nousussa. Tamperelaiset ja vierailijat etsivät uusia makuelämyksiä ja haluavat mielellään maistella useita erilaisia ruokia yhdellä ravintolavierailulla.”



Lintusen mukaan Pincho Nationin ravintolassa on helppoa kokeilla uusia makuja, koska pienet annokset ja kohtuullinen hinta houkuttelevat laajaa asiakaskuntaa.



”Vaikka espanjalaisen keittiön tapasravintoloita Tampereella jo on, eri maailman ruokakulttuureihin pohjautuvia, monipuolisia pikkuannoksia tarjoavia paikkoja on vielä vähän.”



Asiakkaiden toiveet toivat ketjun Tampereelle



Ketjun laajentumisesta vastaava johtaja Henrik Fischer kertoo, että Tampereen avaus on ollut suunnitelmissa jo pitkään.



"Monet kuluttajat ovat ottaneet meihin yhteyttä ja toivoneet Pincho Nation -ravintolaa Tampereelle. Innokkaimmat voivat nyt liittyä Tampereen ravintolan VIP-listalle. Tampereen jälkeen tavoitteemme on laajentua Ouluun ja Jyväskylään.”



Pincho Nation on yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvavista ravintolaketjuista. Yrityksen tavoite on avata Suomessa 10 franchising-ravintolaa tulevien kolmen vuoden aikana.



Pincho Nation toimii nykyään Saksassa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ketju etsii Suomessa toimitiloja ja franchising-yrittäjiä useista kaupungeista: Oulun ja Jyväskylän lisäksi myös esimerkiksi Espoosta.



Laaja valikoima ja poikkeuksellinen konsepti ovat tehneet Pincho Nation -ketjusta yhden suosituimmista Ruotsissa. Ketju on saanut valtakunnallisia palkintoja Ruotsissa ja Tanskassa.



Kolme ravintolaa todistavat, että suomalainen rakastaa tapaskulttuuria



Suomessa Pincho Nation toimii jo Lahdessa, Turussa ja Helsingissä. Ensimmäinen Suomen ravintola avattiin Turussa vuonna 2018, ja elokuussa 2021 ketju laajeni Lahteen. Molemmat ravintolat ovat menestyneet hyvin: niiden asiakasmäärät kasvoivat 15 prosenttia vuonna 2024.



Helsingissä ketju avasi ravintolansa Bulevardille huhtikuussa 2025, ja jo ravintolan ensimmäiset viikot ylittivät odotukset. Ravintolassa kävi kolmessa viikossa lähes 2500 asiakasta, ja se oli useina iltoina myyty täyteen.



Suomen ensimmäinen täysin mobiilisovelluksella toimiva ravintolaketju



Pincho Nation on Suomen ensimmäinen ravintolaketju, jossa kaikki tilaukset tehdään mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksella asiakkaat voivat varata pöydän, selata ruokalistaa ja tehdä sekä maksaa tilaukset.



"Sovelluksen ansiosta henkilökunnalla on enemmän aikaa keskittyä asiakaspalveluun. Lisäksi mobiilisovellusta käyttämällä asiakkaat voivat kerätä kanta-asiakasohjelman bonuksia, jotka on mahdollista käyttää ilmaisiin tapaksiin”, Caisa Lintunen kertoo.