Raportti: Siviilit joutuvat julman väkivallan kohteeksi Pohjois-Darfurissa, Sudanissa

Sota on kiihtynyt Sudanissa Pohjois-Darfurin alueella toukokuusta 2024 alkaen. Huomattavan suuri osa uhreista on siviilejä. Lääkärit Ilman Rajoja on erittäin huolissaan, että satoihin tuhansiin ihmisiin tullaan kohdistamaan väkivaltaa El Fasherissa, Pohjois-Darfurin osavaltion pääkaupungissa.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tuore raportti paljastaa järjestelmällistä siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten ryöstelyä, joukkomurhia, seksuaaliväkivaltaa, kidnappauksia, nälkiinnyttämistä sekä hyökkäyksiä terveydenhuoltoon ja siviili-infrastruktuuriin. Siviilien epätoivoinen tilanne vaatii välitöntä kansainvälisen yhteisön huomiota.

“Siviilit eivät ainoastaan joudu summittaisesti keskelle RSF:n ja SAF:n sekä niiden liittolaisten välisiä taisteluita, vaan RSF liittolaisineen kohdistaa heihin aktiivisesti väkivaltaa, erityisesti etnisen alkuperän perusteella”, kertoo Michel Olivier Lacharité, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hätäavun johtaja.

”Kun potilaat kertoivat meille tarinoitaan ja pyysivät meitä kertomaan ne maailmalle, koimme velvollisuudeksemme dokumentoida näitä julmuuksia”, sanoo Mathilde Simon, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön humanitaaristen asioiden neuvonantaja.

Raportti perustuu järjestön dataan, suoriin havaintoihin ja yli 80 haastatteluun, jotka tehtiin toukokuun 2024 ja toukokuun 2025 välisenä aikana potilaiden sekä El Fasherista ja läheiseltä Zamzamin leiriltä paenneiden ihmisten kanssa.

Etniseen alkuperään perustuvaa väkivaltaa

Raportissa kuvataan, miten puolisotilaalliset RSF-joukot ja sen liittolaiset hyökkäsivät huhtikuussa 2025 El Fasherin ulkopuolella sijaitsevalle Zamzamin pakolaisleirille. Arviolta 400 000 ihmistä joutui pakenemaan alle kolmessa viikossa järkyttäviin oloihin. Suuri osa pakeni El Fasheriin ja jäi loukkuun sinne, humanitaarisen avun ulottumattomiin ja alttiiksi väkivallalle.

"Pelkäämme, että El Fasherissa tulee nyt toistumaan se, mitä Zamzamissa ja Länsi-Darfurissa tapahtui. Kesäkuussa 2023 Länsi-Darfurissa kohdistettiin julmuuksia Masalit-yhteisöön ja Zamzamissa tehtiin joukkomurhia etniseen alkuperään perustuen. Väkivallan on loputtava", Simon sanoo.

Useat todistajat kertovat, että RSF:n sotilaat olivat puhuneet suunnitelmista “puhdistaa El Fasher muista kuin arabiyhteisöistä”. Toukokuusta 2024 alkaen RSF ja sen liittolaiset ovat piirittäneet El Fasheria, Zamzamin pakolaisleiriä ja muita ympäröiviä paikkakuntia sekä katkaisseet niiltä ruoan, veden ja pääsyn sairaanhoitoon. Tämän vuoksi nälänhätä on levinnyt ja humanitaarisen avun tarjoaminen on vaikeutunut.

Monet ovat loukussa El Fasherissa tai Zamzamissa, koska niistä lähtevillä teillä tapahtuu julmaa väkivaltaa. Osa riskeeraa henkensä paetessaan. Miehet ja pojat ovat vaarassa tulla tapetuiksi tai joutua siepatuiksi. Naiset ja tytöt ovat riskissä joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi. Monet kertovat etenkin Zaghawa-yhteisöön kohdistuvista uhkista:

”Kukaan ei pääse pois [El Fasherista], jos hän sanoo olevansa Zaghawa”, kertoo eräs paennut nainen. Eräs mies kertoi, että RSF ja sen liittolaiset ”kyselivät ihmisiltä, kuuluivatko he zaghawoihin, ja jos kuuluivat, he tappoivat heidät”.

Siviilejä on suojeltava

Toistuvat hyökkäykset terveydenhuoltolaitoksiin pakottivat Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön lopettamaan sairaanhoidon El Fasherissa elokuussa 2024 ja Zamzamin leirillä helmikuussa 2025. Pelkästään toukokuussa 2024 terveydenhuoltolaitokset, joissa järjestö työskenteli El Fasherissa, joutuivat ainakin seitsemän kertaa iskujen, kuten pommitusten tai ammuskelun kohteeksi.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii sodan osapuolia suojelemaan siviilejä ja kunnioittamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan. RSF:n ja sen liittolaisten on välittömästi lopetettava etniseen alkuperään perustuva väkivalta sekä El Fasherin piiritys. Väkivaltaa pakeneville siviileille on taattava turvalliset reitit, ja humanitaarisille toimijoille on annettava rajoittamaton ja turvallinen pääsy alueelle.

Viimeaikaiset yksipuoliset ilmoitukset mahdollisesta paikallisesta tulitauosta eivät ole vielä konkretisoituneet, ja aika on käymässä vähiin. Kansainvälisten toimijoiden, sekä sodan osapuolia tukevien valtioiden on välittömästi painostettava sodan osapuolia, jotta tuhannet ihmiset voidaan säästää väkivallalta ja alueelle saadaan apua.