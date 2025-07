EU-tiekartta vauhdittaa luontoarvomarkkinoiden kehitystä – MTK ojentaa komissiolle auttavaa kättä

MTK on vahvasti sitoutunut käytännössä toimivien luontoarvomarkkinoiden rakentamiseen niin Suomessa kuin EU-tasolla. Järjestön pyrkimyksenä on hyödyttää sekä monitavoitteisia maanomistajia että luontoa.

“Suomessa luontoarvomarkkinoita on kehitetty määrätietoisesti jo usean vuoden ajan. MTK on edelläkävijöiden joukossa. EU-tasoisten toimien on tuettava meillä valittua linjaa, eivätkä ne saa aiheuttaa työlle takapakkia”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korostaa.

On myönteistä, että tiekartassa tunnistetaan maanomistajat markkinoiden aikaansaamisen edellytyksenä. Jos luontoarvomarkkinajärjestelmä koetaan liian vaikeaksi tai jos maanomistajia ei jostain muusta syystä saada innostumaan luonnon tilaa parantavista toimista, markkinoiden tarvitsema tarjonta jää syntymättä. Kehittämistyön lähtökohtana myös EU-tasolla on siis oltava maanomistajien tarpeet.

“Hyvä, että komissio aikoo jatkotyössä hyödyntää komission maatalouden asiantuntijaryhmää. Vastaavasti myös komission metsäsektorin sidosryhmätyöryhmä on otettava tiiviisti kehittämiseen mukaan. MTK tulee varmasti hakemaan suoraan paikkoja komission seuraavissa vaiheissa perustamiin ryhmiin”, MTK:n luonnonsuojeluasioista vastaava juristi Anna-Rosa Asikainen kommentoi.

Tiekartan toimissa on useita kannatettavia askeleita, kuten asiaan keskittyvän työryhmän perustaminen sekä luontoarvomarkkinoihin kohdistuvan kysynnän ja tarjonnan arvioiminen. Komission tulisi kuitenkin tarkistaa suunnitelmiaan luontoarvomarkkinoiden ja hiilimarkkinoiden keskinäisen suhteen osalta. MTK pitää ongelmallisena sitä, että tiekartassa nämä kaksi kytketään yhteen. Synergioista huolimatta selkeys, yksinkertaisuus ja hallittavuus vaativat markkinoiden pitämistä erillään. Tämä olisi tullut linjata tiekartassa yksiselitteisesti.

Suomessa luonnonsuojelulaissa säädetty vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio on nähty yhdeksi keskeiseksi markkinoille kysyntää tuottavaksi tekijäksi. Viranomaisen varmentamat luonnonarvohehtaarit tulevat MTK:n arvion mukaan muodostamaan olennaisen osan markkinaa, vaikka niiden rinnalla on oltava mahdollisuus myös muunlaisten luontoarvojen kauppaan. Siksi MTK on huolissaan siitä, että tiekartassa tunnistetaan vain sertifioidut toimet.

“Luontoteot ovat paikallisia. Siksi tavoitteeksi ei ole syytä ottaa vain yhtä EU:n laajuista sertifiointitoimintamallia, vaan markkinoille tulee antaa mahdollisuus kehittyä eri jäsenmaiden erityispiirteet huomioiden”, Asikainen huomauttaa.

MTK jatkaa luontoarvomarkkinoiden ja niihin liittyvien metsänomistajalähtöisten palvelujen eteenpäin viemistä Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa.

“MTK:lla on valmiutta tehdä hankkeessa yhteistyötä komission kanssa, jotta käytännön tuloksiin tähtäävä tekemisemme on hyödynnettävissä myös EU-tasoisessa kehittämisessä”, Mäki-Hakola lupaa.