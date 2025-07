Suomen Nato-jäsenyys piristää Galvatekin vientiä – 10 miljoonan euron tilaukset puolustusteollisuuteen

Oy Galvatek Ab on perustettu Lahdessa vuonna 1980. Se toimi alun perin kodinkonevalmistaja UPO:n sisäisenä yksikkönä. Sittemmin Galvatek on vahvistanut jalansijaansa mm. ilmailuteollisuuden ja anodisointiteknologian parissa. Vuonna 2019 Galvatekin omistajaksi tuli belgialainen John Cockerill -konserni. Galvatek on nykyään osa John Cockerill -konsernin pintakäsittelydivisioonaa.