Kirjastovarauksien yllättäjästä toivottu uusintapainos

Kustantaja WSOY vastaa lukijoiden kiinnostukseen ja julkaisee uusintapainoksen itävaltalaisen Marlen Haushoferin (1920-1970) romaanista. Alun perin teos ilmestyi vuonna 1964 Eila Pennasen suomentamana. Se nousi uudelleen suosioon, kun kirjailija Malin Kivelä käsitteli sitä Suurteoksia-esseekokoelmassa (Tammi, 2021). Seinää on kuvattu feministiseksi versioksi Daniel Defoen Robinson Crusoesta. Kirjan pohjalta on tehty myös elokuva.

”Kirja saadaan markkinoille Helsingin kirjamessuille”, iloitsee WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Leena Balme. ”Melkein 150-vuotiaalla kustantamolla on valtava määrä julkaistuja kirjoja katalogissaan, ja on hienoa nähdä, kuinka joskus jokin niistä nousee yllättäen ilmiöksi. Seinä on löydetty uudelleen myös maailmalla ja se on saavuttanut feministisen klassikon maineen. Kirjan ainutlaatuinen tunnelma puhuttelee edelleen monia.”

Uusintapainos lienee iloinen uutinen kirjallisuuden ystäville, joiden ei tarvitsekaan odottaa kirjastokappalettaan lähemmäs kahtakymmentä vuotta.

