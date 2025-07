Palautettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksien määrä nousussa

Adoptiolautakunta tiedottaa: Ruotsissa ehdotetaan kansainvälisen adoptiotoiminnan lopettamista nykyisessä muodossaan – Ei välittömiä vaikutuksia Suomeen 2.6.2025 11:19:45 EEST | Tiedote

Ruotsi on julkaissut kansallisen adoptioselvityksen. Selvitystyöryhmä suosittelee kansainvälisen adoptiotoiminnan lopettamista nykyisessä muodossaan. Toiminnan jatkumisen arvioidaan edellyttävän vähintään kokonaan uusia rakenteita. Adoptiolautakunta pitää Ruotsin selvitystä merkittävänä, sillä Ruotsi on ollut yksi maailman suurimmista kansainvälisten adoptioiden vastaanottavista maista. Myös muissa Euroopan maissa on tehty vastaavia selvityksiä. Näistä selvityksistä saatu tieto on tärkeää myös Suomen adoptiotoiminnalle. Adoptiolautakunta ei tee suoria johtopäätöksiä toisten maiden kansallisten selvitysten tulosten perusteella, mutta tutustuu uuteen kansainväliseen tietoon huolella.