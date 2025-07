Katusirkusviikonloppu ilahduttaa jälleen Espoossa

Suuren suosion viime vuonna saanut Yhtä Sirkusta! palaa viihdyttämään espoolaisia jo toiseen otteeseen elokuisen viikonlopun ajaksi. Esityksiä nähdään Espoonlahdessa, Järvenperässä, Tapiolassa, Leppävaarassa ja Espoon keskuksessa. Taidokkaisiin sirkusnäytöksiin on vapaa pääsy, joten paikalle kannattaa tulla kauempaakin! Viikonlopun aikana nähdään yhteensä kuusi eri esitystä kotimaisilta sirkustaiteilijoilta.

Ulkomaita kiertänyt taiteilija inspiroitui Roomassa

Marianne Vaalimaan groovaava sooloesitys Circus for FunK! pääsee vauhtiin lauantaina 9.8. Espoonlahden Lippulaivan edustalla ja sunnuntaina 10.8. Lasten kulttuurikeskus Aurorassa Järvenperässä. Mukana on freestyle-hyppynaru- ja hulavannetemppuja, yllättäviä tilanteita sekä suomalaisen saunan ilosanomaa!

Suomen lisäksi Marianne on ehtinyt esiintyä Saksassa, Italiassa, Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Belgiassa. Lapsena alkanut sirkusharrastus vei lukion jälkeen Roomaan, missä katusirkusesiintyjien huikeat esitykset tekivät niin suuren vaikutuksen, että lopulta Marianne päätyi itsekin sirkusesiintyjäksi. Opit on saatu muun muassa Turun AMK:n Taideakatemian sirkuslinjalta ja sirkusohjaajana apurahan turvin järjestetystä sirkuskerhosta.

-Yhtä Sirkusta! -katusirkusfestivaalilla nähtävä esitykseni sai alkunsa, kun sirkuskoulusta valmistuttuani halusin luoda oman katuesityksen, matkustaa ja esiintyä, Marianne kertoo.

Esityksen ensimmäinen versio valmistui vuonna 2021.

-Joka vuosi olen kehitellyt esitystä eteenpäin ja muokannut sitä sellaiseksi, että katsojat ikään tai kansallisuuteen katsomatta tempautuisivat mukaan esitykseen, taiteilija tarkentaa.

Kadulla tapahtuva yksinesiintyminen on Mariannelle luontevaa.

-Esiintymispaikkana katu ja julkinen tila on minulle kaikista kiehtovin esiintymispaikka. Se tarjoaa aina haasteita ja myös hienoja mahdollisuuksia ja yllätyksiä! Yksin esiintyessä nautin siitä, että saan tehdä kaikki valinnat itse ja voin vapaasti käyttää omia impulsseja. Vapaaehtoisten mukaan saaminen on esiintymisen kiinnostavin ja antoisin osuus, sillä en kuitenkaan halua olla lavalla koko ajan yksin. Toivon aina ja teen parhaani, että kokemus on heille positiivinen ja elämyksellinen!

Esitys nähdään nyt ensimmäistä kertaa Espoossa.



Katso Mariannen sirkusesitysvideo YouTubesta: https://youtu.be/2DXSXyH3cH8

Espoonlahteen voi saapua esimerkiksi metrolla ja Lasten kulttuurikeskus Auroraan vaikkapa bussilla Leppävaarasta tai Helsingin keskustasta.

Villejä pyörteitä, asuntoautoelämää sekä narriperinteitä Tapiolassa

Ainutlaatuisella mekaanisella hevosella tanssivat akrobaatit tempaavat yleisön villiin pyörteeseen Espoon kulttuurikeskuksen ulkoilmanäyttämöllä Tapiolassa lauantaina 9.8. Lumo Companyn hypnoottisessa Indigo-esityksessä yhdistyvät sirkustaiteilijoiden vikellystausta sekä akrobaattinen taituruus. Samalla näyttämöllä nähdään Arctic Ensemblen Dish Soap Opera -kollaasi kahden sirkusartistin elämästä kuuden neliön asuntoautossa sunnuntaina 10.8.

Tapiolassa on luvassa katusirkusta myös Näyttelykeskus WeeGeen uudella kesäpihalla, kun Blind Gut Companyn Viihdy! Viihdy! Viihdy! -esitys tuo narriperinteen nykypäivään lauantaina 9.8. Kaupan on niin ammattiviihdyttäjien esityksiä kuin omille some-tileille soveltuvia sisältöjä.



Espoon kulttuurikeskukseen pääsee kätevästi esimerkiksi matkustamalla metrolla Tapiolan asemalle. WeeGee sijaitsee vajaan kilometrin päässä kulttuurikeskuksesta.

Komiikkaa ja tulevaisuuden katusirkusta junaradan varrella

Säilättärien Metrilakumenuetti kutsuu katsojan värikkääseen maailmaan, jossa sirkus, komiikka ja klassinen musiikki yhdistyvät hulvattomaksi spektaakkeliksi Soittoniekanaukiolla Sellosalin edustalla Leppävaarassa lauantaina 9.8.

Tulevaisuuden katusirkus on täällä! Espoon keskuksen Virastopihalla sunnuntaina 10.8. nähtävä Duo Color Expressinräjähtävä TT-1000-katusirkusshow puolestaan sisältää akrobatiaa jättikokoisella jumppapallolla, vipulautahyppyjä, pomppivia esineitä ja palan värikästä hulluutta!



Molempiin esityksiin pääse kätevästi junalla vaikkapa Helsingin keskustasta tai Kirkkonummen suunnasta.

Katso tarkemmat tiedot katusirkusviikonlopun ohjelmasta osoitteesta: espoo.fi/yhtasirkusta