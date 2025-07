Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Energiequelle Oy:n Kivine voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Perhon Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ja sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 9.7.2025 15:46:11 EEST | Tiedote

Perhon Tuuli Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoiman sekä sähkönsiirron hanketta Perhoon, Honkahuhdan alueelle. Hankkeessa rakennetaan enintään 10 tuulivoimalaa ja enintään 250 hehtaarin aurinkovoima-alue pinta-alaltaan noin 3400 hehtaarin alueelle. Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 320 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Aurinkovoimalan enimmäisteho on 260 MWp. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on neljä.