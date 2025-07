Sweco Finland Q2 2025: Useita merkittäviä kasvualueisiin liittyviä toimeksiantoja

Sweco Finlandin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 83,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBITA) oli 7,1 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 8,4. Vuoden toisella neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Kalenterikorjattuna Sweco Finlandin liikevaihto ja tulos olivat hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa paremmalla tasolla.

”Toimintaympäristössä tai markkinassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden toisen kvartaalin aikana. Voitimme kuitenkin hienoja uusia asiakasprojekteja, jotka edistävät vihreän siirtymän toteutumista energiasektorilla ja muilla kasvualueillamme”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

Easpring Finland New Materials rakentaa Kotkaan akkumateriaalitehtaan, joka valmistuttuaan tuottaa 60 000 tonnia katodiaktiivimateriaalia vuodessa. Katodiaktiivimateriaali on muun muassa sähköautoissa ja energiavarastoissa käytettävien litiumioniakkujen keskeinen raaka-aine. Akkumateriaalien tuotannolla on merkittävä rooli vihreän siirtymän mahdollistajana liikenteessä ja energiantuotannossa. Sweco on aikaisemmin osallistunut tehtaan esisuunnitteluvaiheisiin, valmistellut ympäristö-, kemikaali- ja rakennuslupahakemukset sekä toteuttanut FEL3-tasoisen perussuunnittelun, ja tarjoaa nyt suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi.

Steady Energy valitsi Swecon kumppaniksi SMR-testilaitoksen toteutusvaiheeseen Helsingin Salmisaareen. Testilaitoksessa tuotetaan kaukolämpöä reaktorilla, jossa ydinpolttoaine korvataan sähkövastuksilla. Salmisaaren testilaitos toteutetaan EPCM-mallilla, jossa Sweco vastaa hankkeen suunnittelusta, hankinnoista ja työmaan johtamisesta. Sweco oli suunnittelijana mukana jo hankkeen esiselvitysvaiheessa. Laitos on valmistuessaan Suomen ensimmäinen täyden kokoluokan pienydinreaktorimallin testilaitos. Testien aikana tuotettu lämpöteho tullaan siirtämään Helenin kaukolämpöverkkoon.

Sweco toimii pääkonsulttina laajassa projektissa, jossa selvitetään hiilidioksidin poiston potentiaalia teknisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä sidosryhmien kuulemisia. Hiilidioksidin poistomenetelmiä tarkastellaan Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Projektin tavoitteena on luoda kattavat taustaraportit hiilidioksidin poiston mahdollisuuksista ja potentiaalista kustakin maasta. Työn tilaajana on Carbon Cap Ltd.

Swecon osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2025