Naisten viikon kunniaksi: tällaisia ovat naisyrittäjät – taide ja palvelut korostuvat

- Yrittäjinä toimivien naisten määrän kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kertoo siitä, että yrittäjyys on vetovoimainen vaihtoehto. Datastamme näkee myös sen, että matalan kynnyksen yrittäjyyspalvelut kiinnostavat naisia. Uskomme, että kun palvelut on helposti saatavilla, kiinnostus niitä kohtaan jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta, Petteri Kaikkonen senior business analyst, UKKO.fi:ltä kertoo.

Naisyrittäjyys elää taiteessa, hyvinvoinnissa ja palveluissa





Naisyrittäjyys keskittyy vahvimmin aloille, joissa korostuvat luovuus, ihmisläheisyys ja palveluosaaminen. Listasimme UKKO.fi naisyrittäjien viisi yleisintä toimialaa kuluneiden 12 kuukauden ajalta. Naisyrittäjiä löytyy eniten esittävien taiteiden, urheilu ja liikuntakoulutuksen, kiinteistöjen siivouksen, muu mainospalveluiden ja taiteellisen luomisen aloilla.

Lukuunottamatta esittäviä taiteita jossa naisten osuus on 40%, listan muilla aloilla naiset muodostavat myös enemmistön yrittäjistä. Moni näistä aloista on ollut pitkään naisvaltaisia – mutta yrittäjyys tuo niihin nyt uudenlaista vapautta, itsensä työllistämistä ja kasvuhaluakin.

Yritysmuodolla on väliä: kevytyrittäjyys edelleen naisten suosiossa – osakeyhtiömuoto miesvaltainen





Yritysmuotojen välillä näkyy selkeitä sukupuolieroja. Kevytyrittäjistä noin 47% on naisia, toiminimiyrittäjistä 41%, kun taas osakeyhtiöissä naisten osuus on alle 24 %. Naiset suosivat yhä matalan kynnyksen muotoja, kuten kevytyrittäjyyttä ja toiminimiä, jotka mahdollistavat yrittäjyyden aloittamisen kevyesti ja helposti ilman hallinnollista kuormaa.



Toisaalta osakeyhtiöissä on nähtävissä hienoista kasvua naisyrittäjien keskuudessa – mikä viittaa siihen, että yhä useampi nainen haluaa skaalata toimintaansa isommaksi ja mahdollisesti kasvattaa toimintaansa tulevaisuudessa.

Yhä useampi nainen rakentaa omaa urapolkuaan yrittäjyyden kautta. Taide- ja palvelualat vetävät puoleensa, ja kevyet yritysmuodot mahdollistavat nopean startin liiketoimintaan. Uudet yrittäjyyspalvelut ovat avanneet ovia myös niille, jotka aiemmin epäröivät yrittäjyyttä – ja naisten aktiivisuus näkyy erityisesti siinä, että pienyrittäjyys kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta.

Lisätietoja:

Petteri Kaikkonen, senior business analyst, petteri.kaikkonen@ukko.fi

Haastattelupyynnöt:

Leena Honkajuuri, p. 040 1955943, leena.honkajuuri@ukko.fi