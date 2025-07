Suuret lasipinnat ja energiatehokkuus kohtaavat Oulun Asuntomessuilla

Luonnonvaloa ja maisemat sisätiloihin energiatehokkuudesta tinkimättä

Pihla Groupin tuotemerkit Pihla, Tiivi, KLAS1 ja Profin ovat toimittaneet ikkunoita, ovia ja lasiliukuseiniä useisiin messukohteisiin, tuoden esille innovatiivisia ratkaisuja, jotka yhdistävät modernin arkkitehtuurin ja kestävän kehityksen. Pihla Groupiin kuuluvan ja aurinkosuojatuotteita valmistavan Artic-tuotemerkin aurinkosuojausratkaisuja on myös hyödynnetty messukohteissa.

Oulun Asuntomessut tarjoavat vierailijoille mahdollisuuden tutustua uusiin asumisen ratkaisuihin, joissa korostuvat tänä vuonna vahvasti suuret lasipinnat ja puumateriaalin hyödyntäminen eri tavoin. Suuret lasipinnat tuovat luonnonvaloa, avaruutta sekä ympäröivän maiseman upeasti osaksi sisätiloja. Nykyisten lasitusratkaisujen ansiosta suurten lasipintojen hyödyntäminen ei vaadi energiatehokkuudesta tinkimistä. Pihla Groupin tuotteet ovat suunniteltu vastaamaan tiukentuviin energiatehokkuuden ja vähähiilisen rakentamisen vaatimuksiin, ja ne tarjoavat tyylikkään ulkonäön lisäksi erinomaisen lämmöneristyksen kesät talvet.

Sisätilojen suojaaminen liikalämpenemiseltä aurinkosuojatuotteilla

Kuumat kesäpäivät ja voimakas auringonsäteily aiheuttavat rakennusten sisätilojen liikalämpenemistä. Artic-tuotemerkin aurinkosuojausratkaisut, kuten kohteen 22. Oulun Merta Maininkiin asennetut rullakaihtimet ja terassin paneeliverhot tuovat helpotusta kodin viileänä pitämiseen. Aurinkosuojaratkaisut ovat suunniteltu estämään liiallisen auringon lämpösäteilyn pääseminen sisätiloihin, pitäen kodin miellyttävän viileänä ja jäähdytyskulut alhaisina.

Aurinkosuojatuotteiden lisäksi tehokas keino auringon säteilyn aiheuttaman liikalämpenemisen ehkäisemiseen on auringonsuojalasi, jota kannattaa hyödyntää etenkin etelä- ja länsipuolen lasipinnoilla. Auringonsuojalasi on lasin selektiivipintaan polttovaiheessa tehty pinta, joka heijastaa osan auringon säteilystä takaisin ulos, samalla kun se päästää luonnonvalon sisään. Auringonsuojalasi on kestävä ja huoltovapaa ratkaisu, joka kantaa koko ikkunan, oven tai lasiliukuseinän elinkaaren ajan.

Vähähiilistä rakentamista edistämässä

Pihla Group Oy on Suomen suurin ikkuna- ja ovitoimija, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kuluttajista, suuriin rakennusteollisuuden yrityksiin ikkuna- ja ovivalintojen kanssa. Vastuullisuus on Pihla Groupin toiminnan keskiössä ja toiminnallaan Pihla Group on mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ja kestävämpää huomista. Rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmasosan koko Suomen päästöistä, jolloin myös rakentamisen päästöjen vähentäminen on tärkeässä roolissa ympäristön kuormittumisen keventämisessä.

Pihla Group on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen korkealaatuisia ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka tukevat vähähiilistä rakentamista ja kestävää kehitystä. Tervetuloa tutustumaan Pihla Groupin tuotteisiin Oulun Asuntomessuilla ja näkemään, kuinka suuret lasipinnat voivat olla osa energiatehokasta ja kestävää asumista.

Pihla Groupin tuotemerkit edustettuna Asuntomessuilla:

1. Huvilainen (Profin-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

2. Villa Aava (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

3. Villa Prykä (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

4.-5. Hietasaaren Veisto (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät, Tiivi-ovia)

11. Villa Suoja (KLAS1-ikkunat ja -ovet, Profin-lasiliukuseinä)

12. Jopera – Villa Satakieli (Pihla-ikkunat ja -ovet, Profin-lasiliukuseinä)

13. Finnlamelli – Villa Musica (Pihla-ikkunat)

14. Honkarakenne – Kömmeli (Pihla-ikkunat)

15. Kastelli – Villa Pesäpuu (Tiivi-ikkunat)

17. Ainoakoti – Villa Peak (Pihla-ikkunat ja -kippiovet)

18. Villa Aallos (Profin-lasiliukuseinä)

22. Puroila-talot – As Oy Oulun Merta (Pihla-ikkunat ja -ovet)

Pihlan osasto löytyy kohteen 22. As Oy Oulun Merta Maininki yhteydestä ja osastolla on esillä myös Artic-auringonsuojausratkaisuja.

Tiivin osasto kohteen 4. Hietasaaren Veisto A yhteydestä, osastolla esillä myös Profin-lasiliukuseinä.

KLAS1 toimii näytteilleasettajana kohteessa 3. Villa Prykä.

Lisätietoja ja kuvapyynnöt:

Marina Airas, markkinointipäällikkö, Pihla Group Oy

marina.airas@pihla.fi / 044 729 4507



