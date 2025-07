Suomalaiset Cloud2 ja UpCloud tarjoavat Euroopan ensimmäisen aidosti suvereenin tekoälyratkaisun

Cloud2 on pohjoismainen monipilviasiantuntija, joka on vuodesta 2017 auttanut asiakkaitaan ottamaan pilvestä kaiken hyödyn irti. Yritys on rakentanut maineensa asiakaslähtöisellä toimintamallilla, jossa yhdistyvät tekninen syväosaaminen ja ketteryys. Suomessa ja Tanskassa toimiva yli 120 hengen asiantuntijatiimi auttaa yrityksiä muuttamaan pilvihankkeet konkreettisiksi tuloksiksi, nyt myös tekoälyn saralla.