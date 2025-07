Hämeen vesistöissä vedenkorkeudet pääasiassa lähellä normaalia – vesien lämpötilat tavallista korkeammat

Kesäkuussa joka viides Hämeen nuori oli työtön – nuorten työttömyys on pitkittynyt 22.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Hämeessä oli kesäkuun lopussa 22 390 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 910 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyys on kasvanut neljänneksellä edellisvuodesta, ja joka viides nuori on työtön. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen kesäkuun työllisyyskatsauksesta.