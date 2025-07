Vanhojen osakeasuntojen myynti kasvoi merkittävästi

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen osakeasuntojen hinnat -tilastosta.

Kiinteistövälittäjien kautta tehtyjen kauppojen lukumäärä kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä erityisesti Vantaalla, 29 % edellisvuodesta. Kasvua oli myös pääkaupunkiseudulla kokonaisuudessaan (23 %) sekä kehyskunnissa (26 %). Suurista kaupungeista pienintä kasvu oli Turussa (10 %).

“Alkuvuodesta kauppojen määrän kasvua vuodentakaiseen selitti ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden poistuminen 1.1.2024, mutta nyt voitaneen puhua jo aidosta markkinan piristymisestä. Hinnat kuitenkin odottavat yhä nousuaan”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Sami Penttilä.

Kuudessa suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 2,0 % vuodentakaisesta. Muualla maassa hinnat laskivat myös, joskin muutos oli selvästi lievempää (-0,1 %).

“Osakeasuntojen hintojen kehitys suurten kaupunkien ja muun Suomen välillä eriytyi 2010-luvun alkupuolella. Kehitys on ollut positiivista suurissa kaupungeissa, kun taas niiden ulkopuolella hinnat ovat laskeneet. Toisaalta asuntomarkkinoiden romahdus vuonna 2022 iski kovemmin juuri suuriin kaupunkeihin, joiden indeksi on pudonnut noin 14 % huipustaan. Suurten kaupunkien ulkopuolella vastaava pudotus on noin 12 %”, Penttilä jatkaa.





Myyntihinnoissa eriytymistä pääkaupunkiseudulla





Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 1,8 % vuoden takaisesta ja 0,4 % toukokuusta. Hintakehitys eri kaupungeissa ei kuitenkaan ollut yhtenäistä: Espoossa hinnat nousivat (1,9 %), kun Helsingissä (-2,5 %) ja Vantaalla (-5,0 %) nähtiin laskua. Vantaalla osakeasuntojen hintojen lasku oli suurinta tilastoitavista alueista.

“Pääkaupunkiseudulla hintojen eriytyminen alkoi vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa. Helsingissä hinnat ovat nousseet eniten, Vantaa on pärjännyt heikoiten. 2020-luvulla Espoo on tosin ohittanut Helsingin hintakehityksessä, mikä näkyy myös uusimmissa luvuissa”, Penttilä kertoo.