Rikospaikka vie katsojat koko Suomea puhuttavien rikosten äärelle

Suomen ainoa ajankohtainen viikoittainen rikosohjelma Rikospaikka jatkuu 17.9. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Ohjelmaa juontavat pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén.

Rikospaikan 18. kaudella pureudutaan tuoreimpiin rikostapauksiin rikospaikkavierailujen ja studiohaastattelujen kautta. Lisäksi palataan vanhoihin rikosjuttuihin ja avataan, miten ne on selvitetty. Uudella kaudella nähdään muun muassa jutut Valkeakosken teinimurhasta ja Oulun Hiirosen julmasta kidutusmurhasta. Rikoksia käsitellään laajasti eri näkökulmista.

Syyskaudelle on luvassa myös paljon uutta. Ohjelman studioilme uudistuu ja rikostapausten kommentointi lisääntyy merkittävästi.

”Rikospaikan jutut herättävät katsojissa paljon keskustelua ja kysymyksiä. Meiltäkin on kysytty mielipiteitä eri aiheisiin liittyen. Tulevalla kaudella lisäämme kommentointia ja nostamme esiin omia huomioitamme rikosjutuista sekä ohjelman haastatteluista”, Lehtinen kertoo.

Uudessa osiossa katsojille tuodaan nähtäväksi ennennäkemättömiä rikostapauksia videoiden muodossa.

”Peitemies Silfstén -osiossa katsomme ja kommentoimme videoita erityyppisistä rikoksista ja keskustelemme niistä. Luvassa on monenlaista kiinnostavaa katsottavaa, joskus jopa järkyttävääkin”, Palmén sanoo.

Viime kaudella nähty historian ensimmäinen Rikospaikka-dokumentti Pyörävarkaiden helvetti oli katsojamenestys. Myös alkavalla kaudella nähdään pidempiä rikosdokumentteja, joiden aiheet paljastetaan myöhemmin.

Rikospaikka keskiviikkoisin 17.9. lähtien MTV Katsomossa ja klo 22.35 MTV3-kanavalla.

Lisätietoja:

Kuvat: MTV Pressi