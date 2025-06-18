St1:n Suomen ensimmäinen sähköautoilijoille suunnattu asema Ylöjärvelle
Shell Ylöjärvestä tulee St1:n ensimmäinen energia-asema Suomessa, joka palvelee ensisijaisesti sähköautoilijoita. Muutos toteutuu 15. elokuuta, jolloin nestemäisten polttoaineiden myynti asemalla päättyy. Vaikka polttonesteiden jakelu loppuu, HelmiSimpukka-ravintola ja autopesupalvelut jatkavat toimintaansa normaalisti myös muutoksen jälkeen.
Shell Ylöjärven asemalla luovutaan fossiilisten polttoaineiden myynnistä kokonaan, kun myös raskaan kaluston dieselpiste suljetaan 15. elokuuta 2025. Yksityisautoilijoiden bensiinin ja dieselin myynti päättyi asemalla jo keväällä. Polttonestemyynti lopetetaan, koska asemalle ei myönnetty ympäristölupaa, mikä estää fossiilisten polttonesteiden jakelun jatkamisen.
”Olemme laajentaneet pohjoismaista St1 Lataus -suurteholatausverkostoa nopeaan tahtiin kuluvan vuoden aikana. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta Suomessa, kun jatkamme liikepaikalla ilman nestemäisiä polttonesteitä”, kertoo St1:n myynti- ja verkostojohtaja Juha Vanninen.
St1 tarjoaa pikalatauspalveluita jo 41 asemalla Suomessa, joista yhdeksän on avattu kuluvan vuoden aikana. Myös Ruotsissa voi ladata 37 asemalla ja Norjassa 30 asemalla. Yhtiön ensimmäinen ainoastaan sähköautojen lataukseen keskittyvä asema avattiin Oslossa keväällä 2025.
Nopeaa suurteholatausta
Suomessa tieliikenne on murroksessa täyssähköautojen määrän kasvaessa. St1 vastaa kehitykseen panostamalla suurteholatausverkostoon, joka tarjoaa sähköautoilijoille helposti saavutettavan, nopean ja luotettavan latausmahdollisuuden.
”Lataus huipputeknologiaa hyödyntävällä suurteholatauspisteellä on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisillä perus- ja teholatauspisteillä. Yksittäisen latauspisteen maksimiteho on 400 kW, mikä mahdollistaa nopean latauksen sähköautoille, joissa on CCS2-liitäntä. Ylöjärvellä latauspisteet on sijoitettu vanhan polttoainekatoksen alle ja kaikki latauspisteet ovat ns. läpiajettavia”, Vanninen kertoo.
St1 siirtyy yhden brändin strategiaan
Tutut asemat saavat uuden ilmeen, kun Shell-brändättyjä huoltoasemia muutetaan parhaillaan St1-asemiksi. Myös Shell Ylöjärven asema uudelleenbrändätään St1:ksi syys-lokakuun vaihteessa.
St1 on käyttänyt Shell-brändiä lisenssillä vähittäismyynnissä vuodesta 2010 ja nykyinen sopimuskausi on nyt päättymässä. Asemien uudistukset ovat osa St1:n laajempaa pohjoismaista yhden brändin strategiaa, jossa yhtiö yhdistää kaikki vähittäismyyntitoimintonsa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa St1-brändin alle. Yhteensä noin 630 Shell-brändättyä asemaa uudistetaan St1-asemiksi. Uudistusten jälkeen pohjoismainen verkosto kattaa noin 1250 St1-energia-asemaa.
Sähköautojen latausverkoston lisäksi St1 kehittää asemaverkostoaan jatkuvasti myös uusiutuvien polttoaineiden ja raskaan liikenteen biokaasun jakelun osalta.
St1 on saanut tukea latausverkostoon liittyviin investointeihin EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelman (Connecting Europe Facility, CEF) kautta, joka on osarahoittanut rakentamista Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi Energiavirasto on rahoittanut latauspisteiden rakentamista Suomessa.
Yhteyshenkilöt
Juha VanninenMyynti- ja verkostojohtajaSt1 Suomi OyPuh:+358408450221juha.vanninen@st1.com
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 Nordic OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
Kuvat
St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestävämpiä energiaratkaisuja. St1:n energiavalikoimaan kuuluvat biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel, aurinkoenergia sekä öljytuotteet. Lisäksi St1 edistää useita merkittäviä energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien investoinnit Göteborgin öljyjalostamon energiasiirtymään.
Konsernilla on yhteensä 1250 St1- ja Shell-brändättyä jakeluasemaa sekä kaasutankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö on parhaillaan siirtymässä yhden brändin strategiaan, jossa kaikki jakeluasematoiminnot yhdistetään St1-brändin alle Pohjoismaissa. St1:n pohjoismainen asemaverkosto tarjoaa asiakkailleen kattavan palvelukokonaisuuden, johon kuuluvat polttoaineet, kasvava sähköautojen latausverkosto ja biokaasun tankkauspisteet raskaalle liikenteelle, autopesupalvelut sekä erilliset kahvilat ja ravintolat. St1:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiö työllistää yli 1000 henkilöä. www.st1.com
