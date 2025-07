Vihreiden Krista Mikkonen kritisoi Metsä Groupia: Saimaan mittava täyttö kansallismaisemassamme on järjetön suunnitelma

– Punkaharjun luontoarvojen erityisyys on huomattu jo 1800-luvun alussa. Se on ensimmäinen paikka, jossa luonnon käyttöä ryhdyttiin rajoittamaan. Harjumaiseman luonnonarvot ovat tuosta ajasta vain kasvaneet. Alueen historian huomioon ottaen Metsä Woodin suunnitelma täyttää Saimaan Pihlajavettä kansallismaisemassamme jopa 24 hehtaarin verran on suorastaan röyhkeä, Mikkonen kommentoi.

– Vihdoin ymmärrys ihmisen toimien vaikutuksista luonnon köyhtymiseen ja vesien tilan heikentymiseen on valtavirtaistumassa. Myös puhtaiden vesien arvo ja sitä uhkaava valtava kuormitus on huomattu. Vaikuttaa siltä, että metsäteollisuusyritys Metsä Group, jonka osa Metsäwood on, ohittaa nämä seikat kokonaan suunnitellessaan massiivista muutosta vesiekosysteemiin, Mikkonen tilittää.

Laajennussuunnitelma rajautuu suoraan Punkaharjun Natura-alueeseen ja lisäksi vajaan puolen kilometrin päässä on Puruveden Natura-alue.

– Massiivinen järven täyttö aivan kirkasvetisen Puruveden kupeessa on vastuuton suunnitelma. On selvää, että suunnitelma heikentäisi kahden Natura-alueen luonnonarvoja. Järven täyttö aiheuttaisi rakentamisen aikaan melua, vesistöjen samentumista ja haitallisten aineiden leviämistä vesistöön, Mikkonen listaa.

– Kaiken päälle erittäin uhanalaiset saimaannorpat ovat juuri levittäytyneet takaisin Puruvedelle. Punkaharju on juuri se kohta, josta norpat pääsevät liikkumaan Pihlajaveden ja Puruveden välillä, Mikkonen muistuttaa.

Myös savonlinnalaiset vihreät ovat todenneet, ettei suunnitelma ole toteutuskelpoinen.

– Monet paikalliset vastustavat tehtaan laajennusta veden päälle. Tehdas on tärkeä työllistäjä ja sen olemassa oloon on totuttu, mutta laajennus suoraan kirkasvetiseen järveen ylittää paitsi luonnon myös paikallisten sietokyvyn. Metsä Group on todella päättänyt kokeilla miten paljon elinympäristönsä pilaamista suomalaiset sietävät, Mikkonen näpäyttää.