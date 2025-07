Sinilevätilanne on tasaantunut pohjalaismaakunnissa

Merialueilla valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla on tehty neljä sinilevähavaintoa. Hieman sinilevää on havaittu Pietarsaaren edustalla (28.7.) Uudenkaarlepyyn–Luodon rannikkoalueella, Perämeren havaintopaikalla Kokkolan Tankarissa (28.7.) ja Västra Gloppetin rannikkoalueella (Storbådan) Vöyrillä (30.7.). Lisäksi Kaskisen–Siipyyn merialueella on havaittu hieman sinilevää rotarien toimesta (27.7.). Havaintopiste kuuluu rotarien Itämerihankkeeseen, jossa paikkaa ylläpitävät jäsenet ovat saaneet koulutuksen sinilevätilanteen havainnointiin.

Sisävesillä valtakunnallisen leväseurannan pisteillä ei ole tehty sinilevähavaintoja viikolla 31.

Kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vesi.fi-palvelussa on seuraavilta sisävesialueilta: Nummijärvellä Kauhajoella (28.7.), Kauhavalla Palojärven lounaispuolella (27.7.), Evijärven kunnassa Saarijärvellä (27.7.), Evijärvellä Kaivosselän kohdalla (27.7.), Halsuanjärvellä Halsuan kunnassa (27.7.) ja Kyrkösjärvellä Seinäjoella (27.7.).

Merialueella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja on merkitty vesi.fi-palveluun Vaasassa Vaskiluodon luoteisosassa (29.7.), Kaskisissa kaupungin lahdessa ja Mariarannan (Mariestranden) uimarannalla (30.7.) ja Uudessakaarlepyyssä Monån ja Hällanin venesataman kohdilla (27.7.).

Sinilevien esiintyminen on usein paikallista sekä sitä voi esiintyä myös muilla kuin yllä mainituilla alueilla. Lisäksi sinilevätilanne voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden vaihtelun myötä, ja havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla vain kyseisenä ajankohtana.

Sinilevä vähäisissä määrin esiintyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina ja rannalle ajautuessaan se saattaa muodostaa kapeita leväraitoja. Runsaina esiintyminä sinilevää muodostuu veteen vihertäviksi tai kellertäviksi levälautoiksi ja sitä kasautuu myös rannoille. Kun sinileväesiintymä on erittäin runsas, se saattaa muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa.

Ennen veden käyttöä tai veteen kastautumista on hyvä tarkkailla vettä mahdollisten leväesiintymien varalta. Jos vedessä näkyy sinilevää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvetenä on syytä välttää.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.