ECIT pääomistajaksi vahvistamaan TietoAkseli Groupin kasvua

TietoAkseli on suomalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen talous- ja palkkahallinnon palveluita, henkilöstöhallinnon palveluita, tilintarkastuspalveluita, vero- ja yhtiöoikeudellisia palveluita sekä yritysjärjestelypalveluita. TietoAkseli on yrityksille ja omistajille aina oikean kokoinen kumppani, joka tukee asiakkaidensa toimintaa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Vuonna 1991 perustetun TietoAkseli Groupin liikevaihto on yli 21 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 260 asiantuntijaa 11 paikkakunnalla Suomessa.

www.tietoakseli.fi