Kuljetusrobotit saavat elokuussa uuden asun, jolla muistutetaan valppaudesta liikenteessä

Iloisen palvelun S-market aukeaa tiistaina Lamminpäässä – luvassa monipuolinen valikoima ja ruoan verkkokaupan noutopiste 23.4.2025 07:30:00 EEST | Tiedote

Lamminpään S-market viettää avajaisiaan tulevana tiistaina 29. huhtikuuta kello yhdeksästä alkaen. Kasvavassa ja kehittyvässä kaupunginosassa asuu paljon pien- ja lapsitalouksia, joiden arjen helpottaminen on huomioitu uudessa kaupassa edullisten hintojen lisäksi muun muassa monipuolisena take away -valikoimana ja ruoan verkkokaupan noutopisteenä.