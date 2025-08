AMFI Elossa – Urbaani kulttuurikeidas herää eloon keskelle Tapiolaa

AMFI Elossa on kaikille avoin ja maksuton ulkoilmatapahtumasarja, joka muuttaa Espoon kulttuurikeskuksen edustalla sijaitsevan amfiteatterin raikkaaksi elävän musiikin keitaaksi. Ohjelmaa on tarjolla kaikenikäisille folkista hyperpopiin ja sirkuksesta funkiin. Keskiviikosta perjantaihin AMFI tarjoilee kiinnostavimpia uusia ja tutumpiakin nimiä kotimaan musiikkikentältä. Lauantaisin on luvassa iloa ja kulttuurielämyksiä koko perheelle.

Ohjelmakokonaisuus on rakennettu yhdessä Espoon kulttuurikeskuksen ja musiikkialan uuden aallon ammattilaisten kanssa. Kolmena torstaina ja yhtenä keskiviikkona AMFIlla soi Mimmi Label Live, jonka on kuratoinut keväällä perustettu uusi levy-yhtiö. Mimmi Labelin tavoitteena on rohkaista uusia tekijöitä musiikkialalle. Mimmi Label Live -illoissa kuullaan monipuolista musiikkia tekijöiltä itseltään. Lavalla nähdään muun muassa energistä bändipoppia soittava Nupu, altpopin ja päiväkirjamaisen lyriikan taituri Sofi Merone, modernia poppia esittävä Sofia Voltti, dynaaminen poprock-artisti Johanna von Hertzen sekä queer-countrya ja stadionpoppia yhdistävä Julia Rautio.

Perjantai-iltojen AMFI LIVEssä lavalle nousee tämän hetken kiinnostavimpia ja kuumimpia nimiä, kuten ainutlaatuinen taidepopyhtye Hopeasiivet, tyttörakkaudesta ja aikuistumisesta kirjoittava Asla Jo, Berliinin tuulia Suomeen tuova Alma Alanko, vaihtoehtopopin kärkinimiin noussut Edicti sekä tuoreen Emotional Gangsta -albumin julkaissut suunnannäyttäjä Yeboyah. Perjantai-iltojen artistit on kuratoinut useiden menestyksekkäiden indieartistien taustalta tuttu taiteellinen johtaja Pietari Pyykönen, joka on myös vauhdilla kasvavan Oui oui -uutiskirjeen luoja. Pietarin kädenjälki näkyy myös vahvasti Amfin koko konseptissa.

AMFI ELOSSA | Ohjelma



VKO 32

Ke 6.8. klo 18 Kuunkuiskaajat

To 7.8. klo 17.45 Mimmi Label Live: AWA, Peltokurki, Christina Boman

Pe 8.8. klo 18 AMFI LIVE: Asla Jo, Sonia

La 9.8. klo 13:30 ja 15 Yhtä Sirkusta: INDICO

Su 10.8. klo 14 ja 15.30 Yhtä Sirkusta: Dish Soap Opera

VKO 33

Ke 13.8. klo 18 KP´s Soul / Funk Unit feat James Werts (USA)

To 14.8. klo 17.45 Mimmi Label Live: Sofia Voltti, Sofi Merone, Ida Alex

Pe 15.8. klo 18 AMFI LIVE: Kia, Edicti

La 16.8. klo 10.30 Megamuskari

VKO 34

Ke 20.8. klo 17.45 Mimmi Label Live: Julia Rautio, Sina Viola, Johanna von Hertzen

Pe 22.8. klo 18 AMFI LIVE: Yeboyah, Yrjänä

La 23.8. klo 10:30 Puistopartio