M/S Mystery pian myös tv:ssä – uusi sarja Ruotsin-risteilyjen pimeästä puolesta Ylen kanavilla syyskuussa
Riku Rantalan huippusuosittu M/S Mystery kasvaa podcastista dokumentaariseksi tv-sarjaksi
Toimittaja Riku Rantala on tutkinut vuosien ajan ruotsinlaivoilla kadonneiden nuorten miesten kohtaloita. Nyt valtavan suosittu M/S Mystery -podcast tekee historiaa ja kasvaa dokumentaariseksi tv-sarjaksi. Sarjassa seurataan, miten tämä yhden miehen yöllisistä tutkimuksista alkanut tapahtumaketju on oikein edennyt ja mitä kaikkea matkalla lopulta selviää.
“Olen tavattoman innoissani siitä, että käsittääkseni ensimmäistä kertaa suomalaisessa televisiohistoriassa pitkään ja huolellisesti tuotettu podcast muuttuukin televisiodokkariksi”, korostaa Riku Rantala M/S Mysteryn ainutlaatuisuutta.
M/S Mysteryn tarina alkaa, kun Rantala havaitsee kahden samanikäisen nuoren miehen kadonneen samalta laivalta vain puolen vuoden välein toisistaan. Rantala ottaa yhteyden omaisiin, poliisiin ja muihin viranomaisiin, laivayhtiöihin ja asiantuntijoihin Itämeren molemmin puolin. Syntyy useasta tutkintalinjasta koostuva massiivinen rikosten penkkiurheilijan selvitysurakka.
Onko ruotsinlaivoilla työskennellyt väkivaltainen laivavartija? Sijaitseeko Turun Airiston syvänteessä kadonneiden joukkohauta? Pitääkö alamaailmasta tullut vihje laivoilla operoivasta ”palkkatuuppijasta" paikkaansa? Ovatko Ruotsin-laivat Itämeren Las Vegas, jossa diskovalojen ja risteilykansan sammuessa tapahtuu täydellisiä mysteeriksi jääviä rikoksia?
“Sarjaa on tehty suurella kunnianhimolla, ja se on ollut meille tekijöille henkilökohtaisesti palkitsevaa. Mutta mikä tärkeintä, uskon, että se auttaa myös saamaan yleisöltä lisää vihjeitä ja vinkkejä näihin tapauksiin, joita tutkimme”, Riku Rantala sanoo.
Toimittaja: Riku Rantala
Alkuperäisidea: Elise Pietarila
Ohjaus: Petri Luukkainen
Käsikirjoitus: Petri Luukkainen, Elise Pietarila ja Jaakko Ylitalo
Sarjan on Ylelle tuottanut GimmeYaWallet Productions.
Kahdeksanosainen M/S Mystery 1.9. Yle Areenassa ja 5.9. alkaen Yle TV1:ssä
Riku Rantala: M/S Mystery -podcastin neljä julkaistua kautta voit kuunnella Yle Areenassa.
Kuvat ja ennakkokatselut: yle.fi/pressi
Lue tiedote verkossa.
Yhteyshenkilöt
Sakari Silvolavastaava tuottaja, Ylesakari.silvola@yle.fi
Elise Pietarilavastaava tuottaja, Gimmeyawalletelise@madventures.tv
Katja Riuttu-Sillanpääviestinnän asiantuntijakatja.riuttu-sillanpaa@yle.fi
Kuvat
