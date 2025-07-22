Tuo syömäkelvottomat omenat Sortti-asemalle – älä jätä maahan rotille

Satokauden aikana puutarhoihin kertyy helposti runsaasti omenoita ja muita hedelmiä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa, että pihalle pudonneet omenat ja muu syömäkelpoinen jäte tulee kerätä pois säännöllisesti ja käsitellä asianmukaisesti. Tämä auttaa pitämään pihan siistinä ja vähentämään haittaeläinten riskiä. Myöskään puistoihin tai viheralueille ei saa viedä omenoita tai muuta syömäkelpoista jätettä. Julkisille viheralueille jätetyt omenat tarjoavat rotille helppoa ravintoa, mikä voi pahentaa haittaeläinongelmaa koko ympäristössä.

– Syömäkelpoiset omenat kannattaa viedä mehustamolle tai antaa esimerkiksi tuttaville, riistanhoitoyhdistyksille tai hevostalleille. Jos pilaantuneita tai muumiotautisia omenoita on kertynyt runsaasti, ne voi toimittaa HSY:n Sortti-asemille Konalaan, Kivikkoon, Ruskeasantaan, Jorvakseen ja Ämmässuolle. Ainoastaan Koivukylän Sortti-pienasema ei pienten tilojensa vuoksi vastaanota puutarhajätettä. Asemien tarkemmat sijainnit ja aukioloajat ovat nähtävissä HSY:n verkkosivuilla, vinkkaa HSY:n toimintovastaava Eetu Keinänen.

Sortti-asemilla puutarhajätteen vastaanotto enintään 5 m³ suuruista kuormaa kohden maksaa 5,10 euroa kotitalouksilta ja 8,20 euroa yrityksiltä ja yhteisöiltä. Määrä vastaa kooltaan noin yhtä kuomuperäkärryllistä. Samassa kuormassa voi tuoda myös risuja ja pihan haravointijätettä. Omenat kannattaa kuitenkin lajitella jo kotona erilleen muusta puutarhajätteestä esimerkiksi ämpäreihin, sillä Sortti-asemilla on omat lajittelupisteensä omenille, risuille ja haravointijätteille. Jos omenoita tuo muovipusseissa tai -säkeissä, pussit tulee lajitella erikseen. Lisätietoa puutarhajätteen vastaanottomaksuista löytyy Sortti-asemien hinnastosta.

– Kaikki Sortti-asemilta kerätyt puutarhajätteet hyödynnetään Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Uudessa juuri valmistuneessa mädätteen jalostuslaitoksessa omenoista ja muusta biojätteestä saadaan jalostettua lannoitetta suoraan maatalouden käyttöön. Lisäksi laitoksella muodostuvasta biokaasusta tuotetaan uusiutuvaa sähköä ja lämpöä, Keinänen kertoo.

Kompostoi pilaantuneet omenat elintarvikejätteelle tarkoitetussa kompostorissa

Hedelmien kompostointi yhdessä muun biojätteen kanssa on myös erinomainen tapa hyödyntää huonoksi mennyttä ylijäämäsatoa. On tärkeää käyttää jyrsijäsuojattua kompostoria, sillä avokompostit tai pelkästään puutarhajätteelle tarkoitetut kompostorit eivät riitä pitämään haittaeläimiä loitolla. Kompostoitumista voi nopeuttaa pilkkomalla hedelmät. Lisäksi hyvin toimivassa kompostorissa lämpö tappaa muumiotaudin, jota hedelmissä saattaa esiintyä.

Puutarhahedelmiä voi myös laittaa pienissä erissä tyhjennettävään biojäteastiaan, kunhan astia ei täyty liikaa eikä siitä tule liian painava.